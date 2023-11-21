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نصائح سهير البابلى للستات عشان الراجل يحبها أكتر .. ذكرى رحيلها

11/21/2023 4:33:03 AM
(MENAFN- Youm7) تحل ذكرى وفاة الفنانة سهير البابلى ، اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر، والتي تعد أحد أهم الفنانات المصريات التي صنعت نجوميتها ببراعتها في التمثيل واتقانها لعملها، كما إنها رسمت الابتسامة على وجوه الكثير من الجمهور في مصر والوطن العربى، من خلال أعمالها التي قدمتها في السينما والتليفزيون والمسرح، فهى "بكيزة هانم" التي شكلت ثنائياً مع صديقتها المفضلة إسعاد يونس، وهى "سكينة" التي قدمتها في مسرحية "ريا وسكينة" مع الراحلة شادية وعبد المنعم مدبولى وأحمد بدير.

الفنانة سهير البابلى لها الكثير من الأعمال ولها الكثير من اللقاءات التي تحدثت فيها مع محبيها وفتحت قلبها له، وفى أحد اللقاءات التليفزيونية وبفكاهتها المعروفة عنها أعطت نصائح للسيدات حتى يعشقها الرجل باستمرار ولكنها كانت نصائح غريبة جدا.

وقالت سهير البابلى خلال اللقاء: "عايزة أقولكوا حاجات كتير اوى للست، لان هي نص المجتمع وهى دلوقتى "تلت تربع المجتمع"، نكدي على البيت كله ونكدي على جوزك وطلعي عين أولادك ولما يقولك ألبسي أبيض البسيله أسود".

وتابعت سهير البابلي: "لما يقولك عاوز مسقعة أعمليله بامية، لو قالك بحب السريس قوليله بحب الجعضيض، وأما يقولك تعالي نخرج قوليله مبخرجش وكلي واتخني وأنكشي شعرك وألبسي وحش في البيت خليه يجري واحدفيه بالطوب".

وأستكملت سهير البابلي: "سيبي ايدك ورجليك متعملهاش، وملكيش علاقة بالبيت تماما، ولما يقولك صباح الخير قوليله ليه، وصدقينى عليا النعمة هيموت فيكي، لأنه لا يصلح معاهم غير كده".

واختتمت سهير البابلي حديثها مداعبة المشاهدين: "اوعى حد يسمعنى، انا بقول كده عشان عارفة ان الست عنيدة وهتعمل عكس كل ده".







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