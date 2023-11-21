طريقة عمل خلطة الدجاج المشوى بتركات وحركات المطاعم

MENAFN - Youm7) الفراخ المشوية من أبرز الأكلات التي يفضل تناولها في الشتاء، وتعتبر من الأطعمة المفضلة لدى الكثير منا، لكن نجد أن طعمها يختلف باختلاف المكان، فالبعض يعتقد عند تناولها خارج المنزل بأن طعمها جذاب ومختلف، لذا نقدم خلال السطورالتالية طريقة عمل خلطة الفراخ المشوية بتركات وحركات تساعد على إعطاء طعم جذاب على طريقة الشيف مي صيام.

فراخ مشوية طريقة عمل خلطة الدجاج المشوي: المكونات:

ليمونة بقشرها

نصف كوب ماء بصل

4 حبات طماطم مبشورة

واحد فلفل رومي واحد فلفل حامي على حسب الرغبة

ربع ملعقة ثوم مفروم أو ثوم بودر

ملعقة من البصل البودر

ربع ملعقة صغيرة حبهان مطحون

رشة قرفة اختياري

ملح

فلفل اسود

طريقة تحضير خلطة الدجاج المشوي في البيت

حضري جميع المكونات

ثم قومِ بتقطيع الليمون والتخلص من البذر

ثم ضعِ جميع المكونات في الكبة الليمونة و الطماطم و الفلفل رومي و يفرم

ثم ضعِ

ماء البصل

على التتبيلة التي تم تحضيرها من قبل

ثم ضعِ الفراخ بداخلها بعد أن تم غلسها بشكل جيد بالملح والخل والليمون



وتركها كي تتصف من جميع المياه

ثم نمسك بالتتبيله ونضعها بداخل وخارج الفرخة واسفل الجلد وفوقه

ثم تترك الفراخ بداخل التتبيلة لمدة تتراوح من 7 لـ 8 ساعات للحصول على طعم أفضل

من الأفضل أن يتم تحضيرها مساء يوم التجهيزات

أو يتم تتحضيرها قبل البدء في تحضير الطعام بـ 4 ساعات

من الممكن إضافة علبة زبادي للتبيلة لمزيد من الطراوة

ثم ضعيها بداخل صنية ، وإدخاليها فرن مسبق التسخين

الفراخ المشوية



