أفضل 6 أماكن للغوص فى العالم.. منها القصير ومرسى علم

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- Youm7) هناك الكثير من السباحة، ولكن الغوص له متعة أخرى، حيث إنه يساعد على اكتشاف كل ما هو تحت الماء، من أعشاب مرجانية وكائنات بحرية، فإذا لم تكن جربت تلك الرياضة، فقد يفوتك عالم آخر مختفيًا، تحت بقعة كبيرة من المياه، والتي يصل مساحتها حوالى 71 % من مساحة الأرض، ولذا نقدم في تقريرنا التالى أكثر الأماكن متعة يمكن الغوص فيها منها شواطئ البحر الأحمر في مصر.
شواطئ البحر الأحمر
على طول ساحل البحر الأحمر في مصر، يوجد العديد من الشواطئ الساحلية الذي يستمتع به الكثير من رواده من حول العالم، خاصة هواة رياضة الغوص "الدايفينج"، فهناك الكثير من المناطق والقرى السياحية، منها مدينة مرسى علم وطابا والقصير وشرم الشيخ ومحمية رأس محمد، ستشاهد الكثير من تنوع الحياة البحرية، والشعب المرجانية التي لا يوجد مثيل لها حول العالم.
القصير جزر جالاباجوس في الإكوادور
إن الغوص في تلك الجزيرة هو أفضل شيء على الإطلاق، يمكن أن تفعله طوال حياتك، حيث أن المياه حول تلك الجزيرة، مليئة بالعديد من الكائنات التي لن تتمكن أبدا من رؤيتها في أي مكان آخر، مثل الإغوانا البحرية الشهيرة، ولكن أيضا ستجد أنواع نادرة جدا مثل أشعة النسر وأسماك قرش المطرقة.
جزر غالاباغوس في الإكوادور الحاجز المرجاني العظيم في كيرنز، أستراليا
يعتبر الحاجز المرجاني العظيم هو أفضل مكان لبدء مغامرة الغوص الخاصة بك هنا، حيث يمكنك العثور على السلاحف وأسماك القرش وأسماك الرأي اللساع وغيرها الكثير، بغض النظر عن وقت الغوص هنا، هناك دائما الكثير مما يمكن رؤيته.
الحاجز المرجاني العظيم في كيرنز، أستراليا جزيرة كوستاريكا
تعد جزيرة كوكوس واحدة من أكثر الأماكن التي يمارس فيها أنشطة الغطس، حيث إنها عامل الجذب الرئيسي في كوستاريكا وخاصة الغوص مع أسماك القرش، مثل أسماك قرش الحوت وأسماك قرش المطرقة، على الرغم من وجود الكثير من الأسماك الكبيرة الأخرى هنا، فإذا كنت غواص مبتدأ يمكنك تجربة الغوص في مانويل أنطونيو، والتي تعتبر أكثر ملاءمة للمبتدئين.
جزيرة كوستاركيا داوين في الفلبين
يمكنك ببساطة المشي في الماء من الشاطئ والسباحة وصولا إلى المرجان الجميل، لذا فهو مناسب لجميع مستويات مهارات الغوص، كما أنك لا تتوقع أي سمكة كبيرة هنا، فمدينة Dauin تدور حول الحياة الكلية والشعاب المرجانية. إذا كنت ترغب في رؤية الأسماك والسلاحف الأكبر حجما، نقترح عليك الغوص في موالبوال.
داوين في الفلبين بلايا ديل كارمن في المكسيك
واحدة أخرى من تلك الوجهات الرائعة للمبتدئين هي بلايا ديل كارمن سوف تجد الباراكودا ، وأسماك الراي اللساع ، والأسماك الببغائية، من الممكن أيضا الاستمتاع بنوع مختلف تماما من الغوص: الغوص في الفجوات الصخرية، وهو عبارة عن حفرة من الحجر الجيري الطبيعي، والتي تكشف عن "بحيرة" من المياه تحت الأرض، يمكن أن تكون عميقة جدا، والغوص في إحداها هو شيء تحتاج إلى تجربته عند زيارة هذه المنطقة من المكسيك.
بلايا ديل كارمن في المكسيك
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