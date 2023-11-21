أفضل 6 أماكن للغوص فى العالم.. منها القصير ومرسى علم

MENAFN - Youm7) هناك الكثير من السباحة، ولكن الغوص له متعة أخرى، حيث إنه يساعد على اكتشاف كل ما هو تحت الماء، من أعشاب مرجانية وكائنات بحرية، فإذا لم تكن جربت تلك الرياضة، فقد يفوتك عالم آخر مختفيًا، تحت بقعة كبيرة من المياه، والتي يصل مساحتها حوالى 71 % من مساحة الأرض، ولذا نقدم في تقريرنا التالى أكثر الأماكن متعة يمكن الغوص فيها منها شواطئ البحر الأحمر في مصر.

شواطئ البحر الأحمر

على طول ساحل البحر الأحمر في مصر، يوجد العديد من الشواطئ الساحلية الذي يستمتع به الكثير من رواده من حول العالم، خاصة هواة رياضة الغوص "الدايفينج"، فهناك الكثير من المناطق والقرى السياحية، منها مدينة مرسى علم وطابا والقصير وشرم الشيخ ومحمية رأس محمد، ستشاهد الكثير من تنوع الحياة البحرية، والشعب المرجانية التي لا يوجد مثيل لها حول العالم.

القصير جزر جالاباجوس في الإكوادور

إن الغوص في تلك الجزيرة هو أفضل شيء على الإطلاق، يمكن أن تفعله طوال حياتك، حيث أن المياه حول تلك الجزيرة، مليئة بالعديد من الكائنات التي لن تتمكن أبدا من رؤيتها في أي مكان آخر، مثل الإغوانا البحرية الشهيرة، ولكن أيضا ستجد أنواع نادرة جدا مثل أشعة النسر وأسماك قرش المطرقة.

جزر غالاباغوس في الإكوادور الحاجز المرجاني العظيم في كيرنز، أستراليا

يعتبر الحاجز المرجاني العظيم هو أفضل مكان لبدء مغامرة الغوص الخاصة بك هنا، حيث يمكنك العثور على السلاحف وأسماك القرش وأسماك الرأي اللساع وغيرها الكثير، بغض النظر عن وقت الغوص هنا، هناك دائما الكثير مما يمكن رؤيته.

الحاجز المرجاني العظيم في كيرنز، أستراليا جزيرة كوستاريكا

تعد جزيرة كوكوس واحدة من أكثر الأماكن التي يمارس فيها أنشطة الغطس، حيث إنها عامل الجذب الرئيسي في كوستاريكا وخاصة الغوص مع أسماك القرش، مثل أسماك قرش الحوت وأسماك قرش المطرقة، على الرغم من وجود الكثير من الأسماك الكبيرة الأخرى هنا، فإذا كنت غواص مبتدأ يمكنك تجربة الغوص في مانويل أنطونيو، والتي تعتبر أكثر ملاءمة للمبتدئين.

جزيرة كوستاركيا داوين في الفلبين

يمكنك ببساطة المشي في الماء من الشاطئ والسباحة وصولا إلى المرجان الجميل، لذا فهو مناسب لجميع مستويات مهارات الغوص، كما أنك لا تتوقع أي سمكة كبيرة هنا، فمدينة Dauin تدور حول الحياة الكلية والشعاب المرجانية. إذا كنت ترغب في رؤية الأسماك والسلاحف الأكبر حجما، نقترح عليك الغوص في موالبوال.

داوين في الفلبين بلايا ديل كارمن في المكسيك

واحدة أخرى من تلك الوجهات الرائعة للمبتدئين هي بلايا ديل كارمن سوف تجد الباراكودا ، وأسماك الراي اللساع ، والأسماك الببغائية، من الممكن أيضا الاستمتاع بنوع مختلف تماما من الغوص: الغوص في الفجوات الصخرية، وهو عبارة عن حفرة من الحجر الجيري الطبيعي، والتي تكشف عن "بحيرة" من المياه تحت الأرض، يمكن أن تكون عميقة جدا، والغوص في إحداها هو شيء تحتاج إلى تجربته عند زيارة هذه المنطقة من المكسيك.

بلايا ديل كارمن في المكسيك



