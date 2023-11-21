الأزرق للجاذبية والأصفر للنضارة.. اعرفى شخصية الرجل من ألوان الملابس

(MENAFN
- Youm7) كل شخص يحب أن يرتدى ملابس مناسبة له ليشعر بالسعادة والثقة بالنفس، خاصة عند اختيار لو مميز، لأن لكل شخص لون مميز يحبه ويعجب به، وقد تؤثر الألوان على شخصية الشخص من ناحية الثقة والمزاج العام، ولأنها قادرة على التأثير على مزاج الآخرين وخبر بعض من جوانب الشخصية للفرد، ويوجد بعض الألون التي توضح شخصية الرجل، ولمعرفة ذلك يمكن متابعة التقرير التالى، وفقًا لموقع "gentlemansgazette".
اللون الأحمر
اللون الأحمر يرتبط بالعاطفة والحب والرومانسية والإثارة والجرأة وقوة الإرادة والثقة الزائدة في النفس والطاقة، والقدرة الكبيرة على الإقناع والإثارة والتحفيز، واللون الأحمر يكون مشحون بالجرأة والعواطف، ولكن يجب ألا يبالغ الرجل في مظهره، وعندما يرتدى اللون الأحمر يعنى أنه يحب أن يعيش الحياة كما يريد، وصريح وقوى الإرادة وقد يصل الأمر إلى الأنانية.
اللون الحمر
اللون البرتقالى
قد يحب الشخص ارتداء اللون البرتقالى في بعض الأحيان ويدل ذلك على أنه مبدع وطموح ولديه طاقة عالية في التواصل مع الناس من حوله، ولديه مشاعر إيجابية ومتفائل، واللون البرتقالى يدل على النجاح، والقدرة العالية على الإبداع الكبير، فأن ذلك اللون الهادئ مثل ألوان الباستيل أو اللون الداكن يمكن أن يخفف من تأثيره.
اللون البرتقالى
اللون الأصفر
اللون الأصفر يرتبط بالإيجابيات والسعادة والشجاعة والنشاط والإثارة، ويساهم بشكل كبير على تحسين الحالة المزاجية، وقادر على رفع عملية التمثيل الغذائي لدى أي شخص، واللون الأصفر يحسن من القدرة على التركيز، مما يجعلنا نراه على اللوحات الأعلانانية ولافتات الشوارع.
اللون الأصفر
اللون الأخضر
اللون الأخضر يعطى الكثير من الشعور بالإيجابية والنضارة والإسترخاء، والراحة والإعتراف، والتواصل الاجتماعى، والجدارة بالثقة والكثير من الإبداع والكايزما الطاغية والتوازن والشفاء، والكرم الشديد، وهو لون مريح للعين بشكل كبير،
وهو لون جيد لمن يريد أن يحظى بالإعجاب والتقدير.
اللون الأخضر
اللون الأزرق
يعتبر اللون الأزرق لون مهم للرجل ويعطى الكثير من الجاذبية الزائدة ويعطى المزيد من الولاء والإيجابية والثقة والهدوء، والصدق والجدارة والمزيد من الذكاء والكفاءة والنجاح، والحكمة والعبقرية.
اللون الأزرق
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