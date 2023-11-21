الأزرق للجاذبية والأصفر للنضارة.. اعرفى شخصية الرجل من ألوان الملابس

MENAFN - Youm7) كل شخص يحب أن يرتدى ملابس مناسبة له ليشعر بالسعادة والثقة بالنفس، خاصة عند اختيار لو مميز، لأن لكل شخص لون مميز يحبه ويعجب به، وقد تؤثر الألوان على شخصية الشخص من ناحية الثقة والمزاج العام، ولأنها قادرة على التأثير على مزاج الآخرين وخبر بعض من جوانب الشخصية للفرد، ويوجد بعض الألون التي توضح شخصية الرجل، ولمعرفة ذلك يمكن متابعة التقرير التالى، وفقًا لموقع "gentlemansgazette".

اللون الأحمر

اللون الأحمر يرتبط بالعاطفة والحب والرومانسية والإثارة والجرأة وقوة الإرادة والثقة الزائدة في النفس والطاقة، والقدرة الكبيرة على الإقناع والإثارة والتحفيز، واللون الأحمر يكون مشحون بالجرأة والعواطف، ولكن يجب ألا يبالغ الرجل في مظهره، وعندما يرتدى اللون الأحمر يعنى أنه يحب أن يعيش الحياة كما يريد، وصريح وقوى الإرادة وقد يصل الأمر إلى الأنانية.







اللون الحمر

اللون البرتقالى

قد يحب الشخص ارتداء اللون البرتقالى في بعض الأحيان ويدل ذلك على أنه مبدع وطموح ولديه طاقة عالية في التواصل مع الناس من حوله، ولديه مشاعر إيجابية ومتفائل، واللون البرتقالى يدل على النجاح، والقدرة العالية على الإبداع الكبير، فأن ذلك اللون الهادئ مثل ألوان الباستيل أو اللون الداكن يمكن أن يخفف من تأثيره.



اللون البرتقالى

اللون الأصفر

اللون الأصفر يرتبط بالإيجابيات والسعادة والشجاعة والنشاط والإثارة، ويساهم بشكل كبير على تحسين الحالة المزاجية، وقادر على رفع عملية التمثيل الغذائي لدى أي شخص، واللون الأصفر يحسن من القدرة على التركيز، مما يجعلنا نراه على اللوحات الأعلانانية ولافتات الشوارع.



اللون الأصفر

اللون الأخضر

اللون الأخضر يعطى الكثير من الشعور بالإيجابية والنضارة والإسترخاء، والراحة والإعتراف، والتواصل الاجتماعى، والجدارة بالثقة والكثير من الإبداع والكايزما الطاغية والتوازن والشفاء، والكرم الشديد، وهو لون مريح للعين بشكل كبير،

وهو لون جيد لمن يريد أن يحظى بالإعجاب والتقدير.



اللون الأخضر

اللون الأزرق

يعتبر اللون الأزرق لون مهم للرجل ويعطى الكثير من الجاذبية الزائدة ويعطى المزيد من الولاء والإيجابية والثقة والهدوء، والصدق والجدارة والمزيد من الذكاء والكفاءة والنجاح، والحكمة والعبقرية.

اللون الأزرق



