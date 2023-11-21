بلاش ضغط عليه.. علامات فى لغة الجسد تخبرك أن صديقك يعاني وقتًا صعبًا

(MENAFN
- Youm7) الكثير من الأشخاص لديهم القدرة على إخفاء ما يمرون به، ويجيدون التظاهر بالقوة بالرغم من أنهم يعانون من الضغط النفسي أو العصبي، أحيانا يكون الشخص من الداخل يشعر وكأنه يحترق ولكن يخفي كل هذا ويحاول الظهور بقوة، لكن لغة الجسد هي الكاشف الحقيقي لما يحدث
لذا تواصل اليوم السابع مع محمد أبو هاشم خبير لغة الجسد، لمعرفة بعض العلامات التحذيرية في لغة الجسد التي تُنبه إلى أنه يتعرض لضغط ولا بد من التعامل بحرفية كي لا تضاعف الضغط عليه.
شخص يعاني من ضغط يجلس وسط أصدقائه علامات لغة الجسد تشير للضغط النفسي: ضغط الجسد لأسفل:
تراه يجلس وجسده مضغوطاً لأسفل، وعلى الأغلب ستري جسده منغلقاً على نفسه
وهي جلسة تعبر عن أن صاحبها مضغوط نفسياً، ويعاني من كم كبير من الضغوطات والإحباطات.
غلق العينين
من حين لآخر ستلاحظ عليه وهو يتحدث عن ضغوطاته ومشاكله، أنه يقوم بغلق عينيه للحظات، فهو يفعل ذلك بشكل تلقائي يعبرعن رغبته الداخلية في الانفصال عن هذا الواقع وهذه الضغوطات.
نفخ الهواء بقوة
يفعل هذه الإشارة كثيراً كل من يعاني من الضغوطات التي تسبب الضيق والخنقة لصاحبها، من يفعل هذا السلوك يشعر بالراحة للحظات، ولكنه لا يدرك أن هذا السلوك ينقل للآخرين انطباعا بأن صاحبه مضغوط نفسياً وأنه لم يعد قادر علي تحمل المزيد.
عض الشفتين
يتكرر هذا السلوك كثيراً ممن يعانون من الضغوطات النفسية، ويحدث هذا العض بالشفاه السفلية أكثر من الشفاه العليا، وهو يعبر عن معاناة صاحبه كثيراً بسبب الضغوطات التي علي الأغلب لا يعرف كيف يعالجها أو يريح نفسها منها.
رجل يعاني من مشكلة
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