بلاش ضغط عليه.. علامات فى لغة الجسد تخبرك أن صديقك يعاني وقتًا صعبًا

MENAFN - Youm7) الكثير من الأشخاص لديهم القدرة على إخفاء ما يمرون به، ويجيدون التظاهر بالقوة بالرغم من أنهم يعانون من الضغط النفسي أو العصبي، أحيانا يكون الشخص من الداخل يشعر وكأنه يحترق ولكن يخفي كل هذا ويحاول الظهور بقوة، لكن لغة الجسد هي الكاشف الحقيقي لما يحدثلذا تواصل اليوم السابع مع محمد أبو هاشم خبير لغة الجسد، لمعرفة بعض العلامات التحذيرية في لغة الجسد التي تُنبه إلى أنه يتعرض لضغط ولا بد من التعامل بحرفية كي لا تضاعف الضغط عليه.

شخص يعاني من ضغط يجلس وسط أصدقائه علامات لغة الجسد تشير للضغط النفسي: ضغط الجسد لأسفل:

تراه يجلس وجسده مضغوطاً لأسفل، وعلى الأغلب ستري جسده منغلقاً على نفسه

وهي جلسة تعبر عن أن صاحبها مضغوط نفسياً، ويعاني من كم كبير من الضغوطات والإحباطات.

‏غلق العينين

من حين لآخر ستلاحظ عليه وهو يتحدث عن ضغوطاته ومشاكله، أنه يقوم بغلق عينيه للحظات، فهو يفعل ذلك بشكل تلقائي يعبرعن رغبته الداخلية في الانفصال عن هذا الواقع وهذه الضغوطات.

‏نفخ الهواء بقوة

يفعل هذه الإشارة كثيراً كل من يعاني من الضغوطات التي تسبب الضيق والخنقة لصاحبها، من يفعل هذا السلوك يشعر بالراحة للحظات، ولكنه لا يدرك أن هذا السلوك ينقل للآخرين انطباعا بأن صاحبه مضغوط نفسياً وأنه لم يعد قادر علي تحمل المزيد.

‏عض الشفتين

يتكرر هذا السلوك كثيراً ممن يعانون من الضغوطات النفسية، ويحدث هذا العض بالشفاه السفلية أكثر من الشفاه العليا، وهو يعبر عن معاناة صاحبه كثيراً بسبب الضغوطات التي علي الأغلب لا يعرف كيف يعالجها أو يريح نفسها منها.

رجل يعاني من مشكلة



