-->

Tuesday, 21 November 2023 01:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دور دهانات الجزيرة كراعٍ رسمى فى قمة مصر الأولى للحد من المخاطر نحو التغيير الفعّال

11/21/2023 4:32:54 AM
(MENAFN- Youm7) تحت رعاية وزارتي البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، شهدت القاهرة اليوم انطلاق قمة مصر الأولى للحد من المخاطر، بتنظيم من وزارة البيئة. وبفخر يعلن فريق دهانات الجزيرة عن دعمهم الرسمي لهذه الفعالية البارزة باعتبارهم راعيًا رسميًا للقمة.



الرؤية الرائدة للحد من المخاطر: تتسم القمة بشعار "نحو التغيير الفعّال"، حيث تهدف إلى رفع الوعي حول أهمية الحد من المخاطر وتقليل الآثار السلبية للممارسات البيئية غير الصحيحة. تأتي هذه المبادرة في سياق رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.



وقد ألقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة الكلمة الإفتتاحية والتي ناقشت جهود الوزارة لتغيير الفكر والثقافة تجاه السلوكيات والعادات الخاطئة وتمكين الحد من المخاطر. كما قام عدد من ممثلي عدد من الجهات والمنظمات الحكومية بإلقاء كلمات إفتتاحية على رأسهم الدكتور شريف الجبلى رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية بإتحاد الصناعات المصرية، والمهندسة هبه حماد مدير عام الإدارة العامة للمواصفات والمسئولة عن ملف البيئة والتغيرات المناخية بالمنظمة الدولية للتقييس ISO.

المساهمة في جلسات متخصصة: وترعى الجلسة الأولى التي تركز على "الحد من المخاطر على الجوانب الصحية". يتعمق المشاركون في الأساليب العلمية المبتكرة لتقليل المخاطر الصحية، مع التركيز على الكشف المبكر والتعامل الفعال مع الأمراض.

الشراكات لتحقيق الاستفادة المزدوجة: تسلط الجلسة الثانية الضوء على "كيفية تحقيق الاستفادة المزدوجة للشركات والمجتمع بالحد من المخاطر كمنفعة متبادلة". يتناول المتحدثون الأثر الإيجابي لاستراتيجيات الحد من المخاطر على القطاع الخاص، مع التركيز على خفض التكاليف والكفاءة البيئية.



دور الجزيرة للدهانات: كشريك رسمي، تتبنى دهانات الجزيرة دورًا نشطًا في تعزيز مفاهيم الاستدامة والحد من المخاطر. تتجاوز مسؤولياتنا التجارية لتشمل التزامنا بالتنمية المستدامة وحماية البيئة وصحة المجتمع.



دور دهانات الجزيرة في القمة: الحديث عن حماية الصحة والبيئة



شارك المهندس أحمد طالب، المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات في دهانات الجزيرة، بفخر في الجلسة الثانية من قمة مصر الأولى للحد من المخاطر. المناقشة تناولت دور القطاع الخاص في تقديم حلاً للتحديات البيئية والصناعية، وألقى المهندس أحمد طالب الضوء على التدابير الجادة التي تتخذها دهانات الجزيرة للحد من الأضرار البيئية والصحية المترتبة على استخدام الدهانات والكيماويات.



التزام جاد بالاستدامة: أكد المهندس أحمد طالب التزام دهانات الجزيرة بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية، حيث تضع الشركة الاستدامة في صلب استراتيجيتها التجارية. وأشار إلى أن دهانات الجزيرة تتخذ إجراءات جادة للحفاظ على البيئة وصحة الإنسان.



الحد من أضرار الدهانات والكيماويات: تحدث المهندس أحمد طالب بتفصيل عن الخطوات التي تتبناها دهانات الجزيرة للحد من أضرار الدهانات والكيماويات على صحة الإنسان. يتمثل ذلك في اختيار مواد خام صديقة للبيئة وخالية من المواد الضارة، وتطوير تقنيات إنتاج خضراء لتقليل الأثر البيئي، بالإضافة إلى تحسين إدارة المخلفات وزيادة نسبة إعادة التدوير.



الرعاية بصحة وسلامة العاملين: ألقى المهندس أحمد طالب الضوء على دور دهانات الجزيرة في الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمصنع. يتضمن ذلك توفير التدريب المستمر حول سلامة العمل واستخدام المواد الكيميائية بشكل آمن، بالإضافة إلى توفير وسائل الوقاية الشخصية وضمان بيئة عمل صحية وآمنة.



التزام دائم بالتحسين: أختتم المهندس أحمد طالب بالتأكيد على التزام دهانات الجزيرة بالتحسين المستمر، مشددًا على أن الشركة تسعى باستمرار إلى تحسين عملياتها وتكنولوجياتها لتحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة.



بهذا الإلتزام الجاد، تضع دهانات الجزيرة نفسها كلاعب رئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على صحة الإنسان والبيئة.



ختامًا: تأتي مشاركة دهانات الجزيرة في قمة مصر الأولى للحد من المخاطر كتأكيد على التزامها الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية. نسعى إلى تحقيق تغيير فعّال من خلال تطوير منتجات صديقة للبيئة والمشاركة الفعّالة في المبادرات التي تعزز الاستدامة.





قمة مصر الأولى للحد من المخاطر



قمة مصر الأولى للحد من المخاطر



قمة مصر الأولى للحد من المخاطر



قمة مصر الأولى للحد من المخاطر

















MENAFN21112023000132011024ID1107463398

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث