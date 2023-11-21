طبعة إنجليزية.. أثر السود فى الحضارة الإسلامية يرصد دورهم عبر العهود

MENAFN - Youm7) أصدرت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، الترجمة الإنجليزية لكتاب الباحث الدكتور رشيد الخيون بعنوان "أثر السود في الحضارة الإسلامية"، وقد تضمن الكتاب، بحسب الترجمة الإنجليزية – ترجمات المسلمين السود في مختلف عهود الإسلام حتى نهاية العهد العباسي ببغداد " 656هـ / 1258م" مع دراسة مستفيضة عن العبودية في مختلف الحضارات، وتفاصيل نهاية العبودية وتجارة العبيد البيض والسود بأوروبا والدول الإسلامية.

وتأتي أهمية الكتاب كمحاولة توثيقية جامعة لأدوار إنسانية قدمها السود شأن غيرهم، بوصفهم أعضاء فاعلين في الحضارة الإسلامية، من خلال تتبع لمسار العلاقة التي انطبعت بحساسية تربط بين لون البشرة والعبودية خصوصا بعد عصر الخلفاء الراشدين، كذلك هناك رصد من مصادر موثقة لأهمية الأدوار التي قدمها السود عبر مختلف العهود في مجالات الحياة كافة: العلم والأدب والشعر والسلطة والفنون وغيرها، حيث اعتمد المؤلف على 210 من المصادر والمراجع القديمة والحديثة.

ويأتي وصف اختلاف الألوان بين البشر، كما وصفها القرآن الكريم، ليشكل حقيقة عميقة في طبيعة العلاقة بين اختلاف ألوان البشر، فالعلاقة فقط هي علاقة اختلاف، لا تفاضل، فليست هناك قيمة مضافة للون على آخر، كما أن اختلاف الألوان جاء في سياق واحد مع اختلاف اللغات. فهي ضمن هذا الإطار من آيات الله التي تقتضي من الناس التأمل فيها وقراءتها ومعرفتها في ضوء ذلك الاختلاف

ويحتوى الجزء الأول المعنون بـ "في الرق وأحوال الرقيق" على أربعة فصول، حيث يعرض الفصل الأول المصادر التي تناولت السود، منها المختص بهم فقط، والمصادر العامة،

وبحث الفصل الثاني دراسة وضع السود والعبودية قبل الإسلام، بداية من عهد بابل مروراً بحضارة الرومان وحضارة اليونان الأقدمين، إلى العهود الأوربية المتأخرة والدعوات لإلغاء العبودية وتجارة الرقيق، فيما يختص الفصل الثالث بموضوع العبودية ومعاملة السود في الإسلام على وجه التحديد.

أما الفصل الرابع، فيتناول الثورات والحراك الاجتماعي مثل ثورات السود وتمردهم التي قاموا بها ثلاث مرات بالبصرة على فترات مختلفة حيث حصل التمرد الأول والثاني خلال القرن الأول الهجري بينما حصل التمرد الثالث في منتصف القرن الثالث الهجري.

وتناولت الفصول الستة من الجزء الثاني

الذي حمل عنوان ( أعلام السود وتراجمهم ) ما يمكن اعتباره المادة الأساسية للكتاب من سير وترجمات أعلام السود المسلمين، ومن خلالها يتعرف القارئ على دور كل من هؤلاء الأعلام في مجاله بالتحديد، وقد روعي توزيع التراجم والسير بشكل زمني .

وفي سياق تتبعه للإطار العام الذى ارتبط بظاهرة السود فى المجتمعات البيضاء، حاول المؤلف أن يرسم مسارًا تاريخيًّا لذلك النظام ، سواء فى علاقته بالرقيق الأبيض أو الأسود ، ليستخلص بعد ذلك الأهمية الكبرى للدور الإسلامي على مستوى التعاليم والتشريعات وتقدمه فى ذلك على سائر النظم التى حاولت توظيف علاقات الرق، بعيدا عن التقويم الإنساني باستثناء العصر الحديث.

وعبر فصول الجزء الثاني رصد المؤلف مجموعات كبيرة من الشخصيات في مختلف المجالات من العهدين النبوي والراشدي حتى العهد العباسي، ومن هذه الشخصيات : أسامة بن زيد، بلال بن رباح، وحشي بن حرب الحبشي، مهجع مولى عمر بن الخطاب، شقران الحبشي، مكحول الشامي، سعيد بن جبير عمرو بن العاص، عبدالله بن خازم السلمي وغيرهم، ومن الشعراء: السليك بن السلكة، خفاف بن ندبة، عبدة بن الطبيب، سحيم عبد بني الحساس، نصيب بن رباح، وغيرهم.



