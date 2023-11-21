قطع أثرية غريبة على رفوف المتاحف الأمريكية.. زجاجات كريم ومراهم

MENAFN - Youm7) تتعدد القطع الأثرية التي تنتمي إلى المتاحف، لكنه ربما لم يصادف أحد من العاملين في الآثار قط زجاجة كحول مملوءة بالبول أو سم النمل الملوث بالزرنيخ.

وقد كشف عالمان أمريكيان عن نتائج السنوات التي قضاها في فهرسة "المواد الغريبة" من مجموعات الآثار في جميع أنحاء الولايات المتحدة في دراسة نشرت في مجلة Advances in Archaeological Practice، حيث قام عالم الآثار "مارك س. وارنر" بجامعة أيداهو وزميله الكيميائي "راي واندرزوسكا"، بتلخيص السنوات الخمس عشرة التي قضوها في تحديد واختبار المواد الغريبة بالمتاحف الأثرية.

بدأ بحثهما عن أغرب الأشياء الكامنة في المتاحف عندما كشفت عملية تنقيب كبيرة في بلدة ساندبوينت التي تعود إلى القرن التاسع عشر في شمال أيداهو في عام 2008 عن زجاجات زجاجية مختومة تحتوي على محتويات غامضة من بين ما يقرب من 600 ألف قطعة أثرية أخرى.

تعاون وارنر وفون واندروسزكا للتعرف على ما بداخلهما وعثروا على أمثلة على الكريمات والمراهم، ومنشط الحديد، وقطران الخشب في الحاويات المغلقة، إلى جانب زجاجات فارغة مكتوب عليها "سم"، ورصاص يحتوي على بارود، وحتى سن بشري محشو بالزنك.

كما عثر علماء الآثار في الموقع على زجاجة من "كريم يسمى جورو" وتبين أن المادة البيضاء الكريمية هي كلوريد الزئبق، الذي يسمى أيضًا كالوميل، والذي تم استخدامه طوال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في كل شيء بدءًا من الوقاية من حب الشباب إلى علاج الحمى الصفراء، حتى أدرك الأطباء أن الزئبق كان في الواقع سامًا تمامًا.

ويعد النص بأن المنتج "يزيل السمرة والبثور والنمش وبقع العث والطفح الجلدي والأمراض الجلدية وكل عيب في الجمال وقد جاء على العلبة :"لقد صمدت أمام اختبار ثلاثين عامًا، وهي غير ضارة لدرجة أننا نتذوقها للتأكد من أن تحضيرها تم بشكل صحيح" وظهر الإعلان، في جريدة فرانك ليزلي المصورة.

ومن موقع في كاليفورنيا، اختبر الباحثون أيضًا جرة صغيرة من معجون النمل التي صنعتها شركة كيلوج في أوائل القرن العشرين، ووجدوا أنها لا تزال تحتوي على الزرنيخ كما عثروا على أمبولة من مبيدات القوارض السامة القائمة على الفوسفور من مستشفى قديم في نيو إنجلاند وأقراص فوسفيد الألومنيوم من موقع مدرسة في فلوريدا.

ملصق كريم من القرن التاسع عشر



