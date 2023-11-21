دراسة: البشر القدامى ارتدوا الأحذية منذ 150ألف سنة

MENAFN - Youm7) ناقش علماء الآثا منذ فترة طويلة اختراع الأحذية من بين جميع الابتكارات البشرية وفى هذا السياق تقدم دراسة جديدة من جامعة ويتواترسراند في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا أدلة جديدة على أن أقدم الأحذية ربما تم ارتداؤها منذ 75000 إلى 150000 سنة مضت، أو في العصر الحجري الأوسط.

ولوضع هذا الاكتشاف الرائع في الاعتبار، فإن أقدم زوج من الأحذية تم العثور عليه في أوروبا حتى الآن يبلغ عمره 6200 عام فقط وفقا لما كره موقع ANCIENT ORIGIN أما بالنسبة لجنوب أفريقيا، فقد أشارت الأبحاث السابقة إلى أن الأشخاص الذين يعيشون في أراضي جنوب أفريقيا الحديثة بدأوا في صنع وارتداء الأحذية منذ حوالي 2000 عام فقط وقد كانت الفكرة الرئيسة أن الأحذية في هذا الجزء من العالم لم تكن ضرورية كما كانت بالنسبة لأولئك الذين يعيشون بعيدًا عن خط الاستواء، لأن أقدامهم لم تكن لتتعرض لمستويات خطيرة من البرد.

لكن قصة ظهور الأحذية في جنوب إفريقيا ربما تحتاج الآن إلى إعادة كتابتها، وفقًا لعلماء الحفريات من معهد الدراسات التطورية بجامعة ويتواترسراند، الذين شاركوا في هذا البحث الجديد الرائد.

عمل المنضمون إلى هذا البحث الجديد على الأحذية القديمة التي تركت آثار وفقا سلسلة من العلامات الأحفورية التي تم العثور عليها مطبوعة في ثلاثة أسطح صخرية قديمة على طول ساحل كيب كوست بجنوب إفريقيا، وكانت البصمات تشبه المسارات التي يتركها نوع ما من الأحذية، وقد قدم الباحثون بيانات مقنعة تشير إلى أن هذا التشابه قد يكون أكثر من مجرد مصادفة.

وحددت تقنيات التأريخ الجيولوجي عمر الأسطح المطبوعة بما يتراوح بين 75000 و150000 سنة مضت، مما يوضح أن هذه العلامات كانت بالفعل قديمة بشكل لا يصدق، ويعتقد الباحثون أن هذه المناطق كانت على الأرجح بمثابة واجهات شاطئية في العصور القديمة.