دراسة: البشر القدامى ارتدوا الأحذية منذ 150ألف سنة

(MENAFN
- Youm7) ناقش علماء الآثا منذ فترة طويلة اختراع الأحذية من بين جميع الابتكارات البشرية وفى هذا السياق تقدم دراسة جديدة من جامعة ويتواترسراند في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا أدلة جديدة على أن أقدم الأحذية ربما تم ارتداؤها منذ 75000 إلى 150000 سنة مضت، أو في العصر الحجري الأوسط.
ولوضع هذا الاكتشاف الرائع في الاعتبار، فإن أقدم زوج من الأحذية تم العثور عليه في أوروبا حتى الآن يبلغ عمره 6200 عام فقط وفقا لما كره موقع ANCIENT ORIGIN أما بالنسبة لجنوب أفريقيا، فقد أشارت الأبحاث السابقة إلى أن الأشخاص الذين يعيشون في أراضي جنوب أفريقيا الحديثة بدأوا في صنع وارتداء الأحذية منذ حوالي 2000 عام فقط وقد كانت الفكرة الرئيسة أن الأحذية في هذا الجزء من العالم لم تكن ضرورية كما كانت بالنسبة لأولئك الذين يعيشون بعيدًا عن خط الاستواء، لأن أقدامهم لم تكن لتتعرض لمستويات خطيرة من البرد.
لكن قصة ظهور الأحذية في جنوب إفريقيا ربما تحتاج الآن إلى إعادة كتابتها، وفقًا لعلماء الحفريات من معهد الدراسات التطورية بجامعة ويتواترسراند، الذين شاركوا في هذا البحث الجديد الرائد.
عمل المنضمون إلى هذا البحث الجديد على الأحذية القديمة التي تركت آثار وفقا سلسلة من العلامات الأحفورية التي تم العثور عليها مطبوعة في ثلاثة أسطح صخرية قديمة على طول ساحل كيب كوست بجنوب إفريقيا، وكانت البصمات تشبه المسارات التي يتركها نوع ما من الأحذية، وقد قدم الباحثون بيانات مقنعة تشير إلى أن هذا التشابه قد يكون أكثر من مجرد مصادفة.
وحددت تقنيات التأريخ الجيولوجي عمر الأسطح المطبوعة بما يتراوح بين 75000 و150000 سنة مضت، مما يوضح أن هذه العلامات كانت بالفعل قديمة بشكل لا يصدق، ويعتقد الباحثون أن هذه المناطق كانت على الأرجح بمثابة واجهات شاطئية في العصور القديمة.
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