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كيفية مشاركة المواقع باستخدام خرائط جوجل.. اعرف الخطوات

11/21/2023 4:32:48 AM
(MENAFN- Youm7) في عصر الاتصال المستمر، أصبحت مشاركة المواقع جزءًا لا يتجزأ من البقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة والزملاء، حيث توفر خرائط جوجل منصة سهلة الاستخدام وفعالة ليس فقط للتنقل حول العالم ولكن أيضًا لمشاركة مكان وجودك بسلاسة.



في هذا الدليل، سنوجهك عبر الخطوات البسيطة لمشاركة المواقع باستخدام خرائط جوجل، سواء كنت تقوم بتنسيق لقاءات، أو إبقاء أحبائك على اطلاع، أو ضمان لقاء سلس.


الخطوة 1: افتح خرائط جوجل


ابدأ بفتح تطبيق خرائط جوجل على جهازك المحمول. تأكد من تسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك للحصول على تجربة مخصصة وآمنة.


الخطوة 2: حدد موقعك


حدد موقعك الحالي على الخريطة، يمكنك القيام بذلك عن طريق السماح للتطبيق بالوصول إلى خدمات الموقع بجهازك، وبمجرد تحديد موقعك، تصبح جاهزًا لمشاركته مع الآخرين.


الخطوة 3: اضغط على النقطة الزرقاء أو أيقونة موقعك
على الخريطة، ستلاحظ نقطة زرقاء تشير إلى موقعك الحالي.



اضغط على النقطة الزرقاء، وستظهر قائمة تحتوي على خيارات متنوعة.


الخطوة 4: اختر "مشاركة موقعك"


حدد "مشاركة موقعك" أو خيارًا مشابهًا، سيؤدي هذا إلى مطالبة خرائط جوجل بإنشاء رابط أو السماح لك بالاختيار من بين خيارات المشاركة المختلفة.


الخطوة 5: حدد المستلمين وحدد المدة


أدخل تفاصيل الاتصال بالأفراد الذين ترغب في مشاركة موقعك معهم، يمكنك مشاركتها عبر تطبيقات المراسلة أو البريد الإلكتروني أو مباشرة مع جهات الاتصال، بالإضافة إلى ذلك، لديك خيار تعيين مدة للمدة التي تريد أن يكون فيها موقعك مرئيًا للآخرين.


الخطوة 6: أرسل الرابط


بمجرد تكوين إعدادات المشاركة، انقر فوق الزر "إرسال". ستقوم خرائط Google بإنشاء رابط يمكن للمستلمين فتحه لعرض موقعك في الوقت الفعلي على أجهزتهم.


الخطوة 7: عرض المواقع المشتركة


يمكن للمستلمين النقر على الرابط لفتح خرائط جوجل وعرض موقعك المشترك في الوقت الفعلي، حيث يمكنهم أيضًا الحصول على الاتجاهات إلى موقعك إذا لزم الأمر.


الخطوة 8: توقف عن المشاركة عند الانتهاء


من أجل الخصوصية والأمان، من الضروري معرفة كيفية إيقاف مشاركة موقعك، في قائمة خرائط جوجل، ابحث عن خيار إيقاف المشاركة أو ضبط إعدادات المشاركة حسب الحاجة.














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