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رجال الأعمال تثمن دور ولي العهد في نصرة أهل غزة

11/21/2023 4:30:08 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ثمنت جمعية رجال الأعمال الأردنيين جهود سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه بدعم قطاع غزة، وذلك بوصوله إلى مطار العريش برفقة الطواقم الطبية من مرتب الخدمات الطبية الملكية على متن طائرة عسكرية اردنية والتي ستشغل المستشفى الميداني الاردني 2 في قطاع غزة، مشيرة إلا أن ماقام به سمو ولي العهد دليل على موقف القيادة الهاشمية الراسخ اتجاه القضية الفلسطينية.

وأكد رجال الأعمال في بيان صحفي اليوم أن وصول سمو ولي العهد إلى مطار العريش الدولي مع الطاقم الطبي يعكس اهتمام قيادتتا الهاشمية في كسر الحصار على غزة، ويؤكد موقف الأردن الثابت في دعم صمود أهلنا في القطاع أمام الحرب والمجازر والابادات الجماعية التي تمارسها سلطات الاحتلال.

وأضاف رجال الأعمال أن ماقام به سمو ولي العهد يبعث الروح الإيجابية للكوادر الطبية ولأهل قطاع غزة الذي يتعرضون لأبشع المجازر والاضطهاد من قبل العدوان الإسرائيلي الغاشم، وأن الجهد الذي قام به سمو ولي العهد هو تاكيد على الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في ضرورة ايقاف الحرب وادخال المساعدات الإنسانية لأبناء قطاع غزة، وهذا وما يثبت أن الاردنيين قيادة وشعبا على موقف ثابت لنصرة أهلنا في فلسطين حتى تحريرها من هذا العدوان الغاشم.

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