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الشباب يسعى لتجديد فوزه على لبنان وديا

11/21/2023 4:29:17 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






يتطلع المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 عاما، إلى تجديد فوزه على نظيره اللبناني اليوم عند الساعة الثانية والنصف عصرا، في مباراة ودية يحتضنها ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، ضمن المعسكر الداخلي الذي يقيمه المنتخب بفترة التوقف الدولية الحالية.
وكان الفريقان، التقيا أول من أمس على الملعب ذاته، وحقق منتخب الشباب الفوز بهدفين لهدف، بعد أن قلب الطاولة على ضيفه الذي تقدم بالنتيجة، ليعود المنتخب إلى الأجواء عبر هدفي محمود ذيب وعودة الفاخوري، ويضمن فوزا معنويا ضمن التحضيرات المتواصلة للاستحقاقات المقبلة.
وظهر المنتخب بصورة جيدة في اللقاء عطفا على الظروف الجوية التي سادت أجواء الملعب، حيث استطاع اللاعبون تدارك انقلاب الجو، والسيطرة على الكرة لأطول فترة زمنية ممكنة، مع إهدار العديد من الفرص التي كادت أن تثمر عن الفوز بنتيجة أكبر.
وأكمل منتخب الشباب سلسلة نتائجه الإيجابية تحت قيادة المدرب الهولندي بيتر ماينديرسما، الذي حقق الفوز مرتين خلال المعسكر الذي أقامه المنتخب في تركيا الشهر الماضي، على فريق ألانيا سبور 2-1 وأنطاليا سبور بنتيجة 4-1، فيما تعادل مع فريق ألانيا سبور تحت 23 عاما بهدفين لمثلهما.
وعمد ماينديرسما إلى إشراك أكبر عدد من اللاعبين خلال الفترة الثانية من اللقاء بعد التقدم بالنتيجة، حيث تعد المباريات الودية أكبر فرصة له من أجل تقييم مستوى جميع اللاعبين، من أجل الاعتماد والاستقرار على أكبر عدد من اللاعبين في التشكيلة الأساسية بالفترات المقبلة.
وتضم قائمة المنتخب لمباراة اليوم 23 لاعبا، وهم: سلامة علي، محمد الطرايرة، عبد الله الشقران، إبراهيم صبرة، أيهم السمامرة، صالح فريج، عبد الرحمن الخضور، عز الدين أبو عاقولة، عز الدين أبو السعود، عمر مرار، عودة الفاخوري، محمد أبو السكر، محمد أحمد، محمد العصاد، محمود ذيب، مؤمن الساكت، نور الدين ياسين، ينال المحمود، يوسف المقابلة، أمين أبو خليفة، عبد الله المنايصة، أحمد خالد وأحمد العتيبي.
وشارك منتخب الشباب مطلع العام الحالي، في نهائيات كأس آسيا بأوزبكستان، واستطاع بلوغ الدور ربع النهائي، من دون أن يتمكن من خطف إحدى البطاقات المؤهلة لمونديال الشباب الأخير.

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