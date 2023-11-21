بترت قدمه بالعدوان على غزة.. طفل يحقق حلمه بالحديث مع الحارس المغربي بونو (فيديو)

بعد انتشار فيديو للطفل الفلسطيني عاصف الذي بترت إحدى قدميه في غارة للاحتلال الإسرائيلي على غزة، يعبر فيها عن "عشقه" للحارس المغربي ياسين بونو، وأمنيته أن يلتقي به، تحقق جزء من حلم الطفل الفلسطيني.



واستطاع صحفي فلسطيني تأمين مكالمة فيديو مع حارس مرمى نادي الهلال السعودي الذي تحدث مع عاطف وسأله عن أحواله وطلب عاصف مقابلته بشكل شخصي وقال له "أنت قدوتي".



ورد حارس "أسود الأطلس" بوعد الطفل الفلسطيني بأنه سيحقق له حلمه ويلتقي به قريبا.





وبعد المقابلة، بكى عاصف من شدة التأثر وقال "حققت أحد أحلامي".



وقال عاصف في مقطع فيديو سابق إنه "يحب بونو وإذا التقاه يوما سيركض على قدم واحدة ليحضنه، وكان يشجعه هو ومنتخب المغرب في مونديال قطر وكان يتابع تصدياته في ركلات الترجيح".





ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ45، مخلفا أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5500 طفل و3500 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 30 ألفا، 75% منهم أطفال ونساء. -الجزيرة