كل شيء يلمسه يشتعل: أمريكيون يسخرون من كعكة عيد ميلاد بايدن

سخر مستخدمو شبكة التواصل الاجتماعي X، من صورة للرئيس الأمريكي جو بايدن، تظهره وهو جالس أمام كعكة "مشتعلة" خلال الاحتفال بعيد ميلاده.



في 20 نوفمبر، احتفل بايدن بعيد ميلاده الـ81. ويعتبر بايدن أكبر رئيس للولايات المتحدة من حيث السن.





وتم نشر صورة للكعكة على صفحة بايدن الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي X.











وقال المستخدم هنري جان باردون ساخرا: "الكعكة مشتعلة. أحضروا طفاية الحريق".



وتابع Tom Woodall باستهزاء: "يبدو أنه ينوي إشعال البيت الأبيض".



وأشار Zorg Trading بسخرية: "تذكرني هذه الكعكة بحالة الاقتصاد الأمريكي".



وأضاف المستخدم Mubashar Ali: "إجبار جو بايدن على إطفاء كل هذه الشموع هو إساءة معاملة للمسنين".



وقال WaxOnWaxOff: "هذا الرجل لا يشعر بالملل أبدًا: كل شيء يلمسه يشتعل".



RT



