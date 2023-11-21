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تحذيرات من الأمراض التنفسية ودعوات لرسم خريطة فيروسية

11/21/2023 4:28:53 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حنان بشارات






عمان - فيما حذر خبراء ومختصون في الرعاية التنفسية والأوبئة من ارتفاع أعداد المصابين بسبب انتشار الفيروسات التنفسية في هذه الأوقات من السنة، دعوا إلى ضرورة توفير خريطة فيروسية في الأردن للأمراض التنفسية، عن طريق أخذ مسحات عشوائية من طلبة المدارس أو المستشفيات وعيادات الأطفال الطبية.
وأشاروا في تصريحات منفصلة لـ"الغد"، إلى ضرورة أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة، وتلقي مطعوم الإنفلونزا الموسمية الذي يساعد في تجنب الفيروسات التنفسية.
وأشاروا الى أهمية مراعاة الاطفال وكبار السن وحالات الاختطار العالي بسبب تنوع وزيادة هذه الفيروسات، والأخذ بعين الاعتبار التباعد وارتداء الكمامة والالتزام بالاشتراطات الصحية.
وفي السياق، قال خبير العدوى التنفسية استشاري الأمراض التنفسية والصدرية الدكتور محمد حسن الطراونة إنه منذ فترة بدأت تنتشر بين طلبة المدارس أمراض التهاب الجهاز التنفسي العلوي وبشكل كبير، وتزداد الحالات يوماً بعد يوم.
وتابع الطراونة: "مع التغيرات والتقلبات الجوية، هناك عدة فيروسات تنشط هذه الفترة، مثل الفيروس التنفسي المخلوي، وهو أحد الفيروسات التنفسية الذي يسبب التهاب المجاري التنفسية والرئتين، وهو شائع للغاية عند الأطفال دون سن العامين، ومن الممكن أن يصيب البالغين".
ولفت إلى أن خريطة الفيروسيات التنفسية في العالم تغيرت بعد جائحة كورونا، بسبب الإجراءات الاحترازية، ما جعل التعرض للفيروسات الموسمية بنسبة أقل، مع انخفاض تراكيز الأجسام المضادة في الجسم، فكان أثر ذلك ظهور فيروسات في غير أوانها، إضافة الى اختلاف سلوك هذه الفيروسات.
وحول الأعراض المصاحبة للفيروس المخلوي، صنّف منها الأعراض الخفيفة التي تشبه أعراض الزكام وهي السيلان، والاحتقان، والحمى، والعطاس، والصداع، ومنها الأعراض الشديدة التي قد تتطلب إدخال المصاب إلى المستشفى نتيجة نقص الأكسجين، موضحا أن الأعراض تشمل تغير لون الأطراف والشفاه إلى اللون الأزرق، واضطراب في التنفس وصعوبته.
وقال: "تكمن خطورة هذا الفيروس في أنه إذا التقى في الجسم البشري أكثر من فيروس تنفسي تزداد حينها احتمالية المضاعفات، وعلى رأسها الالتهاب الرئوي البكتيري حيث يكون الأكثر عرضة لها كبار السن، والحوامل، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمدخنون، كما أنه يزيد من احتمالية حدوث نوبات ربو.
ونصح الطراونة للوقاية من الإصابة بالفيروس المخلوي، غسل الأيدي جيدا، وتثقيف الأطفال بالمحافظة على نظافتهم الشخصية، وتهوية الغرف الصفية، والحفاظ على آداب العطاس والسعال، فضلا عن عدم مشاركة الأكواب والمستلزمات الشخصية مع الآخرين، كما أنها فرصة جيدة للمدخنين للإقلاع عن التدخين كونهم أكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس من غير المدخنين.
وتابع: "من الجيد أيضاً الحصول على مطعوم الإنفلونزا الموسمية الذي يقي بنسبة 75 % من الإصابة بالفيروس.
ودعا وزارة الصحة إلى ايجاد إحصاءات عن الفيروسات المنتشرة في الأردن، وذلك عن طريق أخذ مسحات عشوائية من طلبة المدارس أو المستشفيات وعيادات الأطفال الطبية لمعرفة الخريطة الفيروسية في الأردن، والقدرة على إيجاد حلول وقائية للحد من الإصابة بها.
بدوره، قال خبير الأوبئة الدكتور عبد الرحمن المعاني إن بدء فصل الخريف ودرجات الحرارة المنخفضة وتساقط الأمطار والهواء الجاف يؤدي إلى بطء إنتاج مادة المخاطية في الأنف والمسالك الهوائية بشكل عام، ما يسهل من دخول الفيروسات إلى الجسم، كما أن قدرة الخلايا المناعية على بلعمة الأجسام الممرضة تنخفض في فصلي الخريف والشتاء.
وتابع أن نشاط الفيروسات التنفسية وقدرتها على تخطي جدار الخلايا يرتفعان في هذين الفصلين، مشيرا إلى أنه مع دخول فصل الخريف وبعد الشتاء تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض، ويميل معظم الناس إلى إغلاق الأبواب والنوافذ خشية البرد، وهو ما يساعد في تأمين بيئة مناسبة لانتشار الفيروسات والجراثيم والبكتيريا وبقائها مدة أطول في الهواء، وبالتالي ارتفاع فرصة انتقالها من شخص إلى آخر، مسببة العدوى وتفشي الأمراض.
وأضاف أن هذا ينطبق على المدارس والحضانات ورياض الأطفال، وبالتالي فإن هذه المواقع معرضة أكثر من غيرها لانتشار الفيروسات وأمراض الجهاز التنفسي، وخصوصا أن الفئات العمرية الموجودة في هذه المواقع هي عرضة أكثر من غيرها للإصابة بالأمراض التنفسية والأمراض المعدية، نظرا للمناعة الضعيفة وعدم اتخاذهم الإجراءات الوقائية الضرورية.
وأوضح المعاني أن أمراض الجهاز التنفسي الأكثر شيوعا هي الإنفلونزا والرشح والسعال والتهاب البلعوم وهي كذلك أكثر الأمراض المعدية.
وبين أنه في الآونة الأخيرة ظهرت سلالات جديدة من الفيروسات، مثل فيروس كورونا المستجد، ما يوجب معه الوقاية وأخذ التدابير اللازمة لوقاية الشخص وعائلته ومجتمعه من هذه الأمراض، من خلال لبس الكمامة التي أثبتت فعالية كبيرة في الحفاظ على السلامة، كونها تعتبر حاجزا دفاعيا أول ضد الفيروسات الخارجية.
وشدد على ضرورة الانتباه إلى اختلاف درجات الحرارة بين المنزل وخارجه، ناصحا بتناول كأس من الماء قبل الخروج، لتعديل درجة حرارة الجسم، ووضع وشاح على الأنف في درجات الحرارة المنخفضة جدا، أو عدم التعرض للهواء البارد حين الخروج من حمام دافئ.
وأكد المعاني ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية والعامة بشكل مستمر ودائم، وغسل اليدين بانتظام عند القدوم من الخارج لمدة لا تقل عن 20 ثانية، وتدليكهما، لأن أكثر الأمراض التنفسية تنتقل عبر المصافحة أو لمس أماكن وجود الفيروسات.
كما حذر من الأماكن المزدحمة، داعيا لترك مسافة أمان لا تقل عن متر ونصف المتر بين الأشخاص، إضافة الى الحفاظ على رطوبة الجسم من خلال شرب السوائل بشكل كاف، وترطيب الجهاز التنفسي، لجعل التنفس أسهل والتقليل من إفرازات الرئتين، فضلا عن الإكثار من المشروبات الدافئة التي تعد من أهم وسائل إمداد الجسم بالطاقة.
ودعا كذلك إلى تهوية المنزل بين الحين والآخر، حيث تعمل المدافئ على تجفيف الهواء في الغرف المغلقة، وبالتالي جفاف الطبقة المخاطية التي تقوم بتنقية الهواء الداخل إلى الأنف من الفيروسات، ما يؤدي إلى الإصابة بالأمراض.
من جانبه، حذر الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدرية في كلية الطب في جامعة القاهرة السابق، من انتشار الأمراض التنفسية والحساسية في هذا الوقت من العام، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية.
كما حذر سالم من التعرض للهواء البارد خاصة لمرضى الحساسية الصدرية، وتجنب التعرض للعواصف والغبار والأتربة مشيرا الى أن هناك العديد من مسببات الحساسية تؤدي إلى حدوث مضاعفات، وتتمثل في الأتربة، والبرودة، والروائح النفاذة، فضلًا عن العواصف، والرياح.
وشدد على أهمية توخي الحذر في هذا المناخ البارد، وتجنب النزول في الساعات الباردة من الليل؛ والصباح الباكر، وارتداء الملابس الثقيلة المناسبة حتى لا يتعرض الشخص للعديد من المشاكل الصحية، إضافة إلى وضع غطاء الأنف.
وأكد أن من أكثر المضاعفات التي قد يتعرض لها مرضى الحساسية عند تعرضهم لمسبباتها، إصابتهم بالالتهاب الرئوي الحاد، والتهاب الشعب الهوائية، مشيرا إلى ضرورة الحصول على المطعوم الموسمي للإنفلونزا.
وأوصى بضرورة الاهتمام بالغذاء الذي يرفع المناعة مع توخي الحذر في المناخ شديد البرودة وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة، خاصة في هذه الأوقات.

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