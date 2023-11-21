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أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق اليوم ولطيفة غدا

11/21/2023 4:28:53 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يطرأ اليوم الثلاثاء، ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الخميس، مع بقاء الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شرق المملكة، وهناك احتمال في ساعات الصباح لهطول زخات من المطر في أقصى مناطق البادية الشرقية قد يصحبها الرعد، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول في ساعات المساء إلى شمالية غربية.
وتبقى الأجواء الجمعة لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 17 - 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 15 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 14 - 5، وفي مرتفعات الشراة 13 - 4، وفي مناطق البادية 20 - 10، وفي مناطق السهول 18 - 10، وفي الأغوار الشمالية 27 - 15، وفي الأغوار الجنوبية 28 - 18، وفي البحر الميت 27 - 16، وفي خليج العقبة 27 - 17 درجة مئوية.-(بترا)

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