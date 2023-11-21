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المياه: ارتفاع نسبة تخزين السدود إلى 25%

11/21/2023 4:28:53 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن، إن ما دخل السدود من الأمطار وجريان الاودية خلال المنخفض الجوي بلغ نحو 6,7 مليون متر مكعب.

وأضافت الوزارة أن التخزين الكلي في السدود الرئيسية الـ15 ارتفع إلى 72 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 25% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3.

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