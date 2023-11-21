-->

Tuesday, 21 November 2023 01:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمن يستجيب لـ20 ألف اتصال خلال المنخفض

11/21/2023 4:28:52 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكدت مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام أنها استجابت بشكل فوري وعلى مدار الساعة، للعديد من البلاغات الأمنية والإنسانية والمرورية، خلال المنخفض الجوي الأخير.
وقال رئيس شعبة العمليات والسيطرة المقدم محمد أبو عرابي، إن مديرية العمليات والسيطرة رفعت جاهزيتها وفعلت خططها الخاصة بالتعامل مع المنخفض، الأمر الذي مكنها من الاستجابة لما يقارب لـ20 ألف اتصال نتج عنها ما يقارب 6500 بلاغ تم تسديدها بزمن قياسي من قبل مختلف تشكيلات مديرية الأمن العام خلال فترة المنخفض الجوي.
وبين أن أغلب هذه البلاغات تركزت على التعامل مع حالات الإنقاذ والإخلاء ومساعدة قاطني منازل ومستخدمي مركبات حاصرتها مياه الأمطار والسيول وإخلائهم إلى أماكن آمنه، مؤكداً أن مديرية الأمن العام كانت قد حذرت عدة مرات قبل دخول المنخفض من خطر تشكل السيول وتجمع المياه.
وأضاف أن العديد من البلاغات تم التعامل معها بشراكة وبتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المختصة، كوزارة الأشغال العامة، والإدارة المحلية، وأمانة العاصمة، وشركة الكهرباء.
وأشار إلى جاهزية مديرية العمليات والسيطرة على مدار الساعة لتلقى أي اتصال على هاتف الطوارئ 911، داعياً المواطنين إلى عدم التردد بطلب المساعدة عند الضرورة.
هذا وواصلت مديرية الأمن العام خلال الليلة الماضية وصباح اليوم تقديم الخدمات الأمنية والمرورية والإنسانية، في ظل الأحوال الجوية السائدة، واستجابت المديرية من خلال تشكيلاتها ووحداتها لعدد من البلاغات.


MENAFN21112023000072011014ID1107463316

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث