جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين وإصابة 5 بمعارك شمال غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن جيش
الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل جنديين إضافيين وإصابة 5 آخرين في
المعارك شمال قطاع غزة.
وبحسب هيئة البث
العبرية، قال جيش الاحتلال في بيان، تحت بند "سُمح بالنشر"، أن ضابطين
قتلا أمس الاثنين في معركة شمال قطاع غزة، لافتا إلى إصابة أربعة من جنود الاحتياط
بجروح خطيرة خلال معركة شمال قطاع غزة.
وبذلك يرتفع عدد
قتلى جيش الاحتلال من ضباط وجنود منذ بداية الاجتياح البري إلى 70 قتيلا، وإجمالي
قتلاه منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 390 قتيلا.
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