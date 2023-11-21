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الاحتلال يرتكب اليوم عدة مجازر في غزة

11/21/2023 4:28:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتقى أكثر من 20 شهيدا في قصف الطائرات الإسرائيلية منزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام في غزة بارتقاء أكثر من 20 شهيدا باستهداف منزل الدكتور عبدالعظيم الحاج بمخيم النصيرات وهناك عدد كبير تحت الانقاض.

كما سقط عشرات الشهداء والجرحى في قصف استهدف مربعًا سكنيًا يضم عائلات الهندي والدريني وعودة وشمعة وخليل وأبو دلاخ ومكاوي والعامودي والبلعاوي في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

ولم تتوقف مجازر الاحتلال في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ كانت المدارس والمستشفيات والمؤسسات التعليمية والمساجد والممتلكات العامة والخاصة ضمن بؤرة استهداف طائرات ومدفعية وبوارج الاحتلال، مخلفة آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، فضلا عن مئات المفقودين.

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