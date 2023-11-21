ظل داعياً للتطبيع طيلة 50 عاماً.. كاتب مصري شهير يقدم اعتذاره لغزة وشهدائها

قدم الكاتب المصري المعروف والباحث والسياسي أسامة الغزالي حرب اعتذاراً صريحاً عن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وعن دعواته إلى التطبيع مع الاحتلال طيلة خمسين عاماً مضت، ووجّه اعتذاره إلى مصر وفلسطين وأهل غزة وشهدائها ورجالها ونسائها عن موقفه من إسرائيل.



أسامة الغزالي قال بمقالته التي نشرها في الأهرام يوم الأحد 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023: "هذا اعتذار أعلنه- أنا أسامة الغزالي حرب- كاتب هذه الكلمات، عن موقفي الذي اتخذته، كواحد من مثقفي مصر والعالم العربي، إزاء الصراع العربي الإسرائيلي".



أضاف الغزالي حرب: "بعد نصف قرن من المعايشة ومئات الدراسات والأبحاث العلمية والمقالات الصحفية، والمقابلات الصحفية، والزيارات الميدانية! إنني أتذكر وقائع العدوان الثلاثي الذى شاركت فيه إسرائيل على مصر واحتلال سيناء عام 1956، أتذكر بالتفصيل أحداث الهزيمة المريرة 1967. وأتذكر أيام حرب الاستنزاف، التي أعقبتها حرب أكتوبر المجيدة عام 1973. وتابعت- ليس فقط كمواطن، وإنما كدارس للعلوم السياسية- مبادرة السلام الشجاعة التي أعلنها الرئيس السادات وما أعقبها من اتفاقيات للسلام مع إسرائيل".



كذلك قال الغزالي حرب في مقالته: "قمت عقب تلك المبادرة بزيارة إسرائيل مع وفد برئاسة الراحل الكبير د. أسامة الباز. وتفاءلت بعد توقيع اتفاقات السلام مع الأردن (1994) ثم مع منظمة التحرير بين ياسر عرفات وإسحق رابين (أوسلو1، أوسلو2) برعاية أمريكية. وتحملت بعد ذلك الإدانات من معارضى (التطبيع) من المثقفين المصريين والنقابات المهنية وعلى رأسها نقابة الصحفيين".



كما كتب: "كان رأيي، أنه بعد أن استعادت مصر كل شبر من أرضها، رافعةً رأسها ومؤكدةً كرامتها، يمكنها إقامة وبناء علاقات سلام رسمية، مع الحق الثابت للمواطن المصري في أن يتقبلها أو يرفضها.. وكنت أنا ممن قبلوها، متفائلاً بأن تسهم تلك الخطوات في استكمال السلام الذي يعيد للفلسطينيين حقوقهم السليبة!".



ليضيف في مقالته: "إنني اليوم- وقد تابعت بغضب وسخط وألم- ما حدث ولا يزال يحدث من جرائم وفظائع في غزة يندى لها جبين الإنسانية، يُقتل فيها آلاف الأطفال والنساء، وتدمر فيها المنازل والمبانى على رؤوس البشر، وتصطف فيها جثث الأبرياء لا تجد من يدفنها".



أضاف: "أقول إني أعتذر عن حسن ظني بالإسرائيليين، الذين كشفوا عن روح عنصرية إجرامية بغيضة. أعتذر لشهداء غزة، ولكل طفل وامرأة ورجل فلسطيني. إني أعتذر!".

مقالة الاعتذار التي كتبها أسامة الغزالي حرب، أثارت الجدل في أوساط المصريين، وقد عبر صحفيون مقربون من السلطة عن ثنائهم على موقف "حرب"، حيث أشاد الصحفي والبرلماني مصطفى بكري باعتذار الكاتب الصحفي الدكتور أسامة الغزالي حرب، عن دعمه للتطبيع مع إسرائيل، وندمه على أنه كان حسن الظن بالسلام معها، وذلك بعد ما كشف عنه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، من عدوانية وارتكاب جرائم إبادة ضد الفلسطينيين.



وقال بكري، في منشور على موقع إكس: "اعتذار الكاتب الصحفي الكبير د . أسامة الغزالي حرب، عن دعمه للتطبيع مع الكيان الصهيوني وزيارته لتل أبيب في وقت سابق، موقف شجاع ومحترم" .



أما الكاتب المصري حمدي رزق، فقد كتب بمقالة له في "المصري اليوم": "بشجاعة واقتدار، خرج علينا الكاتب الكبير الدكتور أسامة الغزالي حرب، باعتذار عن حسن ظنه طوال نصف قرن مضى بالإسرائيليين.. الاعتذار منشور في (الأهرام) وممهور بتوقيعه، تحت عنوان معبر تماماً (اعتذار) على ما ظنه، وقدّره، وعمل عليه، واتفق عليه شطراً من عمره".



وأضاف: "ليت جماعة (المطبعين الجدد) ومن هم في طريق التطبيع السريع، ويرددون السردية الإسرائيلية غيباً، كالببغاء عقله في أذنيه، يقرأون كلمات أب من آباء التطبيع، ومفكريه، ويتعظون من خيبة أمل المطبعين الأوَّلين". -عربي بوست