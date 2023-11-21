بذور السمسم.. فوائد صحية مدهشة

يمكن أن تكون بذور السمسم إضافة رائعة لنظامك الغذائي في فصل الشتاء. بحسب ما نشره موقع "WIO News"، حيث إنه هناك ثمانية أسباب صحية مدهشة تشجع على استهلاك بذور السمسم خلال فصل الشتاء آلا وهي:

غني بفيتامينات "B"

تعتبر بذور السمسم مصدرًا جيدًا لفيتامينات "B" مثل النياسين والثيامين و"B6"، وتلعب فيتامينات B دورًا في استقلاب الطاقة ويمكن أن تساعد في مكافحة التعب في الشتاء.



السيطرة على داء السكري

تشير بعض الدراسات إلى أن بذور السمسم يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على التحكم في أعراض داء مرض السكري ويمكن أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم بشكل عام.



ترطيب البشرة

يمكن أن يؤدي الطقس البارد إلى جفاف الجلد وتقشره، وتعد بذور السمسم مصدرًا جيدًا للأحماض الدهنية، التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على رطوبة البشرة ومنعها من الجفاف خلال أشهر الشتاء.



صحة القلب

تحتوي بذور السمس على دهون صحية مثل الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة التي تحافظ على صحة القلب. يمكن أن تساعد هذه الدهون في خفض مستويات الكوليسترول السيئ مما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.



صحة العظام

إن الكالسيوم والزنك الموجودان في بذور السمسم مفيدان للحفاظ على عظام قوية وصحية. يعد تناول السمسم مهمًا بشكل خاص في فصل الشتاء عندما تكون الأنشطة خارج المنازل محدودة مما يؤثر على صحة العظام بشكل عام.



دعم المناعة

تحتوي بذور السمسم على مضادات الأكسدة مثل فيتامين E الذي يدعم جهاز المناعة، ويعد الحفاظ على قوة الجهاز المناعي أمرًا ضروريًا خلال فصل الشتاء لتجنب نزلات البرد والأمراض الشائعة.



غني بالمغذيات

إن بذور السمسم مليئة بالعناصر الغذائية مثل الحديد والمغنيسيوم والزنك والكالسيوم، والتي تعتبر معادن ضرورية للحفاظ على الصحة العامة، خاصة خلال فصل الشتاء عندما يؤثر الطقس البارد على الجسم.



تعزيز الدفء والطاقة

تعتبر بذور السمسم دافئة في الطبيعة حسب الطب التقليدي، في فصل الشتاء، يمكن أن تساعد في توفير الدفء للجسم وتعزيز مستويات الطاقة.