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الاحتلال يعتقل 45 فلسطينيا من الضفة

11/21/2023 4:28:27 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الثلاثاء، 45 فلسطينيا، من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.
فمن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 12 مواطنا، وهم: حمادة جبر زكارنة، وليث محمد كميل، وماهر سعيد زكارنة، والشقيقان ساري وحمدي أسامة زكارنة، ومروان خزيمية، وأحمد خالد عساف، وسلطان أمين أبو زيد، من بلدة قباطية جنوبا، وعدي فارس وشاحي من قرية مثلث الشهداء، وضياء حسام عباهرة، وباسل كامل الجعبري، من بلدة اليامون غربا، وشابا من حي خروبة، لم تُعرف هويته بعد.

ومن القدس، اعتقلت كلا من: محمد الهدرة، ومصعب الهدرة، ومهدي أبو الهوى، وسراج أبو سبيتان من بلدة الطور، وشابا من بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة لم تُعرف هويته بعد.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: جمال عايش، ومحمد رشيد، وجمال معطان، وهيثم بركات، ومؤمن حذيفة سمرين، وليث بركات معطان، ومؤمن محمود سمرين، وأحمد بركات عفون، وضياء رائد معطان من قرية برقة شرق رام الله.

ومن أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين، وهم: محمد سدر من حي كتف الواد، وأحمد عادل أصيل من مدينة أريحا، ومحمد كامل أبو يوسف وهو من قطاع غزة، ويسكن في قرية فصايل شمالا.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال هشام حسام أبو مسلم، وأحمد صفوت العاصي، ونجله فارس من مخيم بلاطة شرقا.

ومن بيت لحم، اعتقلت 5 مواطنين، وهم: أحمد عمر الأطرش، ومحمد ماهر عمارنة (34 عاما)، وأكرم عمران الأطرش (28 عاما) من مخيم الدهيشة جنوبا، وزيد محمد سباتين، ومحمد نادر سباتين من قرية حوسان غربا.

ومن الخليل، اعتقلت كلا من: أيمن وشاكر الجنيدي، وخزيمة غيث، وحذيفة نزار رمضان، من مدينة الخليل، واعتقلت محمد حازم القواسمي من مستشفى الميزان، وأحمد محمود بدر أبو عياش، وبدر أحمد أبو عياش، وحمزة إبراهيم الخطيب الزعاقيق من بلدة بيت أمر شمالا. وفا

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