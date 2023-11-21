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توجيه عاجل من قائد الجيش اللبناني للعسكريين

11/21/2023 4:28:26 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دعا قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، العسكريين إلى المحافظة على جهوزية المؤسسة العسكرية، كي تبقى حاضرة لمواجهة التحديات وعلى رأسها العدو الإسرائيلي.

وجاء في أمر اليوم الذي وجهه عون إلى العسكريين قبل يوم من عيد الاستقلال الـ80: "قدر لوطننا أن يواجه التحدي تلو التحدي على مدى تاريخه الحديث، في منطقة تعاني من الاضطرابات والنزاعات الدامية والمتلاحقة. واليوم، نقف أمام مشهد شديد الخطورة، إذ يواصل العدو الإسرائيلي ارتكاب أفظع المجازر وأشدها دموية على نحو غير مسبوق في حق الشعب الفلسطيني، ويكرر اعتداءاته على سيادة وطننا وأهلنا في القرى والبلدات الحدودية الجنوبية، مستخدما ذخائر محرمة دوليا".

وتوجه إلى العسكريين قائلا: "صمودكم وتضحياتكم هي من أهم عوامل قوة اللبنانيين، فثابروا على القيام بواجبكم، وحافظوا على جهوزية المؤسسة العسكرية، كي تبقى حاضرة لمواجهة التحديات والتطورات في هذهِ المرحلةِ الصعبة، والأخطار التي تهدد لبنان وعلى رأسها العدو الإسرائيلي. تمسكوا بقدسية مهمتكم لأن في ذلك خلاص بلدنا"، مشددا على "أننا سنظل درع الوطن وسياجه، نذودُ عن أهلنا ونرد عنهم شرَّ الأعداء، حتى يظل عَلَمُنا الشامخ عنوانا لإرثنا المشرق".-(الوكالة الوطنية للإعلام)

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