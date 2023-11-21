نوت هوم توقع مذكرة تفاهم مع هوم سنتر

MENAFN - AETOSWire) يسرّ الموقع الإلكتروني Knothome ، الذي يمثّل الوجهة المفضلة للإكسسوارات المنزلية، الإعلان عن إبرام شراكة رسمية مع "هوم سنتر"، شركة التجزئة الرائدة في مجال الأثاث والمستلزمات المنزلية في منطقة الشرق الأوسط، من خلال سوقها الإلكتروني. يهدف هذا التعاون الاستراتيجي، الذي ترسّخه مذكرة التفاهم الموقّعة بين الطرفين، إلى تعزيز التجارة الإلكترونية للسجاد والوسائد في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وبموجب شروط المذكرة، ستصبح "نوت هوم" شريكًا استراتيجيًا ضمن سوق "هوم سنتر" الإلكتروني. وتساهم هذه الشراكة في توسيع حضور "نوت هوم" على الإنترنت، وتوفير مروحة واسعة من المنتجات عالية الجودة إلى العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي هذا السياق، أعرب حبيب ياراجي، المؤسس والرئيس التنفيذي لموقع Knothome، عن سعادته بهذا المشروع، قائلاً: "يسرنا توسيع نطاق شراكتنا مع 'هوم سنتر'، الشركة الرائدة في مجال الأثاث والمستلزمات المنزلية في المنطقة. باعتبارنا الوجهة الأفضل للسجاد والوسائد والإكسسوارات، نتطلع إلى خوض مسيرة مثمرة إلى جانب 'هوم سنتر' في مجال الديكور المنزلي. ونتوقع أن نحقق نجاحًا مبهرًا في سوق دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الاستفادة من منصة التجارة الرقمية الخاصة بـ'هوم سنتر'".

وتشمل الجوانب الرئيسية للشراكة ما يلي:

طرح المنتجات على نطاق واسع: يتيح هذا التعاون لشركة "نوت هوم" عرض منتجاتها لدى قاعدة عملاء واسعة النطاق عبر سوق "هوم سنتر" الإلكتروني.تجربة تسوق معززة: تلتزم كل من شركة "نوت هوم" وشركة "هوم سنتر" بتزويد عملائهما بتجربة تسوق إلكترونية سلسة وسهلة الاستخدام.النهج المتمحور حول العملاء: تولي كل من "نوت هوم" و"هوم سنتر" الأولوية لتحقيق رضا العملاء. وبفضل هذه الشراكة، يمكن للعملاء أن يتوقعوا الحصول على خدمة متميزة، مثل خدمة التسليم الفوري للمنتجات، وإمكانية إرجاع المنتجات بسهولة، فضلًا عن خدمة دعم العملاء سريعة الاستجابة.

يمثل هذا التحالف الاستراتيجي إنجازًا بارزًا في مسيرة "نوت هوم" لتغدو الوجهة المثالية للديكور المنزلي. هذا ويسر شركة "هوم سنتر"، الاسم المرموق في قطاع تجارة التجزئة للمستلزمات المنزلية، أن ترحب بـشركة "نوت هوم" ضمن سوقها الإلكتروني.

لمحة عن شركة "نوت هوم":

يعدّ موقع Knothome جهة مرموقة ذائعة الصيت في مجال الأثاث والمستلزمات المنزلية، تقدّم مجموعة واسعة من المنتجات تشمل السجاد والوسائد والإكسسوارات عالية الجودة، مسترشدة بالتزامها القوي والراسخ بالجودة والأناقة ورضا العملاء.

لمحة عن شركة "هوم سنتر":

يعد "هوم سنتر" أحد متاجر التجزئة الرائدة في مجال المستلزمات المنزلية في الشرق الأوسط، حيث يقدم مجموعة واسعة من منتجات الديكور والأثاث المنزلي. بفضل إرثها الغني وتفانيها لتقديم الأفضل، تحرص "هوم سنتر" على تزويد عملائها بأرقى وأجود المفروشات المنزلية.