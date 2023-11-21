نوت هوم توقع مذكرة تفاهم مع هوم سنتر

(MENAFN
- AETOSWire) يسرّ الموقع الإلكتروني Knothome ، الذي يمثّل الوجهة المفضلة للإكسسوارات المنزلية، الإعلان عن إبرام شراكة رسمية مع "هوم سنتر"، شركة التجزئة الرائدة في مجال الأثاث والمستلزمات المنزلية في منطقة الشرق الأوسط، من خلال سوقها الإلكتروني. يهدف هذا التعاون الاستراتيجي، الذي ترسّخه مذكرة التفاهم الموقّعة بين الطرفين، إلى تعزيز التجارة الإلكترونية للسجاد والوسائد في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وبموجب شروط المذكرة، ستصبح "نوت هوم" شريكًا استراتيجيًا ضمن سوق "هوم سنتر" الإلكتروني. وتساهم هذه الشراكة في توسيع حضور "نوت هوم" على الإنترنت، وتوفير مروحة واسعة من المنتجات عالية الجودة إلى العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي هذا السياق، أعرب حبيب ياراجي، المؤسس والرئيس التنفيذي لموقع Knothome، عن سعادته بهذا المشروع، قائلاً: "يسرنا توسيع نطاق شراكتنا مع 'هوم سنتر'، الشركة الرائدة في مجال الأثاث والمستلزمات المنزلية في المنطقة. باعتبارنا الوجهة الأفضل للسجاد والوسائد والإكسسوارات، نتطلع إلى خوض مسيرة مثمرة إلى جانب 'هوم سنتر' في مجال الديكور المنزلي. ونتوقع أن نحقق نجاحًا مبهرًا في سوق دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الاستفادة من منصة التجارة الرقمية الخاصة بـ'هوم سنتر'".
وتشمل الجوانب الرئيسية للشراكة ما يلي:
طرح المنتجات على نطاق واسع: يتيح هذا التعاون لشركة "نوت هوم" عرض منتجاتها لدى قاعدة عملاء واسعة النطاق عبر سوق "هوم سنتر" الإلكتروني.
تجربة تسوق معززة: تلتزم كل من شركة "نوت هوم" وشركة "هوم سنتر" بتزويد عملائهما بتجربة تسوق إلكترونية سلسة وسهلة الاستخدام.
النهج المتمحور حول العملاء: تولي كل من "نوت هوم" و"هوم سنتر" الأولوية لتحقيق رضا العملاء. وبفضل هذه الشراكة، يمكن للعملاء أن يتوقعوا الحصول على خدمة متميزة، مثل خدمة التسليم الفوري للمنتجات، وإمكانية إرجاع المنتجات بسهولة، فضلًا عن خدمة دعم العملاء سريعة الاستجابة.
يمثل هذا التحالف الاستراتيجي إنجازًا بارزًا في مسيرة "نوت هوم" لتغدو الوجهة المثالية للديكور المنزلي. هذا ويسر شركة "هوم سنتر"، الاسم المرموق في قطاع تجارة التجزئة للمستلزمات المنزلية، أن ترحب بـشركة "نوت هوم" ضمن سوقها الإلكتروني.
لمحة عن شركة "نوت هوم":
يعدّ موقع Knothome جهة مرموقة ذائعة الصيت في مجال الأثاث والمستلزمات المنزلية، تقدّم مجموعة واسعة من المنتجات تشمل السجاد والوسائد والإكسسوارات عالية الجودة، مسترشدة بالتزامها القوي والراسخ بالجودة والأناقة ورضا العملاء.
لمحة عن شركة "هوم سنتر":
يعد "هوم سنتر" أحد متاجر التجزئة الرائدة في مجال المستلزمات المنزلية في الشرق الأوسط، حيث يقدم مجموعة واسعة من منتجات الديكور والأثاث المنزلي. بفضل إرثها الغني وتفانيها لتقديم الأفضل، تحرص "هوم سنتر" على تزويد عملائها بأرقى وأجود المفروشات المنزلية.
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