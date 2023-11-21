انضم Mathi Gurusamy، المدير التنفيذي الأعلى في مجال إنترنت الأشياء، إلى Ikotek في منصب مدير العمليات

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تعلن Ikotek، الشركة الرائدة في مجال التصميم الأصلي لإنترنت الأشياء (ODM)، بأثر فوري عن تعيين Mathi Gurusamy في منصب الرئيس التنفيذي الجديد للعمليات (COO). وفي منصبه الجديد، سيكون Mathi مسؤولاً عن الإشراف على العمليات اليومية للشركة، وقيادة المبادرات الإستراتيجية، والمساهمة في النمو والنجاح المستمر لـ Ikotek.

يجلب Mathi Gurusamy ثروة من الخبرة مع أكثر من 20 عامًا من الخبرة في قطاع إنترنت الأشياء وصناعة الأجهزة الإلكترونية إلى Ikotek. قبل انضمامه إلى Ikotek، شغل Mathi مناصب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات في Mobilogix وTelit على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية. وفي الآونة الأخيرة، شغل Mathi منصب رئيس قسم حلول إنترنت الأشياء في Telit Cinterion بعد أن استحوذت الشركة على Mobilogix في يونيو 2022. يشتهر Mathi بمهارته في تحويل الشركات الناشئة إلى مؤسسات مزدهرة، ويتمتع بسجل حافل. وتشمل إنجازاته تأمين شركات Fortune 500 كعملاء وإقامة تحالفات استراتيجية مع شركاء محوريين في الصناعة اللاسلكية.

ومن خلال قدرته الواضحة على إدارة متطلبات الأعمال الهامة وتوجيهها بشكل فعال، سيلعب Mathi دورًا محوريًا في دفع النمو والنجاح المستدام لـ Ikotek. ستساعد مهاراته القيادية القوية ورؤيته الإستراتيجية على توسيع نطاق أهداف أعمال Ikotek في الولايات المتحدة والعالم، مما يضمن المواءمة السلسة لخدمات الشركة ووظائف التسليم، والاستمرار في إحداث تأثير تجاري كبير لعملاء تصنيع المعدات الأصلية Ikotek على مستوى العالم.

وعلق Joe Peterson، الرئيس التنفيذي لـ Ikotek قائلاً: "يسعدنا أن نرحب بـMathi Gurusamy في Ikotek بصفته مدير العمليات الجديد لدينا". "إن سجله الحافل في صناعة إنترنت الأشياء وعقليته الإستراتيجية يجعله مناسبًا بشكل ممتاز لمؤسستنا. يعد انضمام Mathi إلى Ikotek بمثابة دعم قوي وأنا واثق من أن قيادة Mathi ستلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز مهمة Ikotek وضمان نمونا المستمر."

أعرب Mathi Gurusamy عن حماسه للانضمام إلى Ikotek، قائلاً: "يسعدني أن أكون جزءًا من فريق Ikotek ومتحمسًا لفرصة المساهمة في تاريخ النمو الرائع للشركة. تتمتع Ikotek بسمعة قوية في مجال الابتكار والتميز التجاري عبر النظام البيئي لإنترنت الأشياء. إن رؤية واستراتيجية النمو الطموحة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الاستثمار الضخم الذي قامت به Ikotek وشركتها الأم Quectel. وإنني أتطلع إلى العمل مع الفريق الأكثر موهبة في الصناعة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقديم قيمة ممتازة لعملائنا."

وباعتبارها عنصرًا حيويًا في مجموعة Quectel والاستفادة من أوجه التآزر الكبيرة في النظام البيئي للشركة الأم، تبرز Ikotek باعتبارها الشركة العالمية في مجال التصميم الأصلي الوحيدة المخصصة حصريًا لإنترنت الأشياء. من خلال توفير مجموعة شاملة من حلول إنترنت الأشياء، تعمل Ikotek كمتجر شامل جامع يغطي التصميم والتطوير وبناء الأجهزة والاختبار والتصديق والتحقق من صحة المنتج وتطوير البرمجيات والتصنيع وإصدار الشهادات. يضمن هذا النهج المتكامل تقديم منتجات وخدمات عالية المستوى تهدف إلى تقليل التعقيد، وتسريع وقت الوصول إلى السوق، وتخفيف المخاطر، وتحسين التكاليف. يكمن التزام Ikotek في تقديم حلول عالية الجودة تتوافق مع المتطلبات المتطورة لمشهد إنترنت الأشياء.

نبذة عن Ikotek USA, Inc.

يقع المقر الرئيسي لـ Ikotek في سان دييغو، كاليفورنيا، وينصب التركيز الأساسي لـ Ikotek على سوق المؤسسات حيث تتطلع إلى تطوير حلول الشركة المصنعة في مجال التصميم الأصلي للاستفادة الكاملة من إنترنت الأشياء، والتي تغطي التقنيات بدءًا من الاتصال الخلوي، بما في ذلك إنترنت الأشياء ذي النطاق الضيق (NB-IoT) و5G، إلى اتصالات الأقمار الصناعية ومن تكنولوجيا المعلومات الراسخة إلى القادمين الجدد نسبيًا مثل إنترنت الأشياء في مجال الذكاء الاصطناعي (AIoT).

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