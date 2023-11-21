انضم Mathi Gurusamy، المدير التنفيذي الأعلى في مجال إنترنت الأشياء، إلى Ikotek في منصب مدير العمليات

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تعلن Ikotek، الشركة الرائدة في مجال التصميم الأصلي لإنترنت الأشياء (ODM)، بأثر فوري عن تعيين Mathi Gurusamy في منصب الرئيس التنفيذي الجديد للعمليات (COO). وفي منصبه الجديد، سيكون Mathi مسؤولاً عن الإشراف على العمليات اليومية للشركة، وقيادة المبادرات الإستراتيجية، والمساهمة في النمو والنجاح المستمر لـ Ikotek.
يجلب Mathi Gurusamy ثروة من الخبرة مع أكثر من 20 عامًا من الخبرة في قطاع إنترنت الأشياء وصناعة الأجهزة الإلكترونية إلى Ikotek. قبل انضمامه إلى Ikotek، شغل Mathi مناصب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات في Mobilogix وTelit على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية. وفي الآونة الأخيرة، شغل Mathi منصب رئيس قسم حلول إنترنت الأشياء في Telit Cinterion بعد أن استحوذت الشركة على Mobilogix في يونيو 2022. يشتهر Mathi بمهارته في تحويل الشركات الناشئة إلى مؤسسات مزدهرة، ويتمتع بسجل حافل. وتشمل إنجازاته تأمين شركات Fortune 500 كعملاء وإقامة تحالفات استراتيجية مع شركاء محوريين في الصناعة اللاسلكية.
ومن خلال قدرته الواضحة على إدارة متطلبات الأعمال الهامة وتوجيهها بشكل فعال، سيلعب Mathi دورًا محوريًا في دفع النمو والنجاح المستدام لـ Ikotek. ستساعد مهاراته القيادية القوية ورؤيته الإستراتيجية على توسيع نطاق أهداف أعمال Ikotek في الولايات المتحدة والعالم، مما يضمن المواءمة السلسة لخدمات الشركة ووظائف التسليم، والاستمرار في إحداث تأثير تجاري كبير لعملاء تصنيع المعدات الأصلية Ikotek على مستوى العالم.
وعلق Joe Peterson، الرئيس التنفيذي لـ Ikotek قائلاً: "يسعدنا أن نرحب بـMathi Gurusamy في Ikotek بصفته مدير العمليات الجديد لدينا". "إن سجله الحافل في صناعة إنترنت الأشياء وعقليته الإستراتيجية يجعله مناسبًا بشكل ممتاز لمؤسستنا. يعد انضمام Mathi إلى Ikotek بمثابة دعم قوي وأنا واثق من أن قيادة Mathi ستلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز مهمة Ikotek وضمان نمونا المستمر."
أعرب Mathi Gurusamy عن حماسه للانضمام إلى Ikotek، قائلاً: "يسعدني أن أكون جزءًا من فريق Ikotek ومتحمسًا لفرصة المساهمة في تاريخ النمو الرائع للشركة. تتمتع Ikotek بسمعة قوية في مجال الابتكار والتميز التجاري عبر النظام البيئي لإنترنت الأشياء. إن رؤية واستراتيجية النمو الطموحة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الاستثمار الضخم الذي قامت به Ikotek وشركتها الأم Quectel. وإنني أتطلع إلى العمل مع الفريق الأكثر موهبة في الصناعة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقديم قيمة ممتازة لعملائنا."
وباعتبارها عنصرًا حيويًا في مجموعة Quectel والاستفادة من أوجه التآزر الكبيرة في النظام البيئي للشركة الأم، تبرز Ikotek باعتبارها الشركة العالمية في مجال التصميم الأصلي الوحيدة المخصصة حصريًا لإنترنت الأشياء. من خلال توفير مجموعة شاملة من حلول إنترنت الأشياء، تعمل Ikotek كمتجر شامل جامع يغطي التصميم والتطوير وبناء الأجهزة والاختبار والتصديق والتحقق من صحة المنتج وتطوير البرمجيات والتصنيع وإصدار الشهادات. يضمن هذا النهج المتكامل تقديم منتجات وخدمات عالية المستوى تهدف إلى تقليل التعقيد، وتسريع وقت الوصول إلى السوق، وتخفيف المخاطر، وتحسين التكاليف. يكمن التزام Ikotek في تقديم حلول عالية الجودة تتوافق مع المتطلبات المتطورة لمشهد إنترنت الأشياء.
نبذة عن Ikotek USA, Inc.
يقع المقر الرئيسي لـ Ikotek في سان دييغو، كاليفورنيا، وينصب التركيز الأساسي لـ Ikotek على سوق المؤسسات حيث تتطلع إلى تطوير حلول الشركة المصنعة في مجال التصميم الأصلي للاستفادة الكاملة من إنترنت الأشياء، والتي تغطي التقنيات بدءًا من الاتصال الخلوي، بما في ذلك إنترنت الأشياء ذي النطاق الضيق (NB-IoT) و5G، إلى اتصالات الأقمار الصناعية ومن تكنولوجيا المعلومات الراسخة إلى القادمين الجدد نسبيًا مثل إنترنت الأشياء في مجال الذكاء الاصطناعي (AIoT).
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