انغمس في تجربة رائعة وجودة صورة لا مثيل لها مع تلفزيون TCL C755 QD-Mini LED دقة 4K

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- AETOSWire) تلتزم TCL للإلكترونيات، ثاني أفضل علامة تجارية على مستوى العالم في انتاج أجهزة التلفاز، بتوفير تجربة ألعاب غامرة لعملائها تأسر حواسهم وعواطفهم، وتجعلهم يشعرون بارتباط عميق في اللعبة. ويتجلى التزام TCL بتقديم منتجات متطورة وعصرية في إصدارها الأحدث، وهو تلفاز TCL C755 QD-Mini LED دقة 4K، الذي يتيح جودة صورة لا مثيل لها. وباحتوائه على مزايا مثل تقنية الصوت "دولبي فيجن" و"دولبي أتموس"، إلى جانب معدل تحديث يصل لغاية 144 هرتز، توفر شاشة C755 QD Mini LED رحلة مشاهدة غامرة بفضل تقنية "آيماكس" المعزّزة. ويأتي الطراز السابق بأحجام تتراوح ما بين 50 و55 و65 و75 و85 بوصة، في حين أن الإصدار الجديد يُطرح بشاشة ذات مقاس أكبر 98 بوصة.
يعد TCL QD-Mini LED تحفة بصرية تقدم صوراً حية بشكل مذهل مع ألوان نابضة بالحياة ونسبة تباين عالية جدًا. كما أنها تتميز بسطوع أعلى، ونطاق ألوان أوسع، وحجم شاشة أكبر، وعمر أطول، مما يجعلها تلفزيونات رائدة.
الشاشة بأكملها مقسمة بدقة إلى أكثر من 500 منطقة تعتيم لأحجام 65 بوصة فما فوق. يعمل التعتيم المحلي الكامل على تصحيح وموازنة الإضاءة الخلفية والصورة بدقة عن طريق حساب شدة السطوع لكل منطقة بناءً على إشارات الصورة، مما يضمن أن كل إطار يمكنه إظهار المزيد من تفاصيل الضوء والظل.
وتعمل TCL على تسخير قوة تكنولوجيا "كوانتوم دوت"، باعتبارها شركة رائدة في ابتكار التقنيات المتطورة عالية الأداء. وبفضل تلك التكنولوجيا، تكشف الشاشة عن أكثر من مليار لون من الألوان النابضة بالحياة والدقيقة، مما يوفر حجم ألوان أوسع يصل إلى 96% وفقاً لمعيار DCI-P3. انغمس في مشهد غني من الألوان، حيث ينبض كل ظل بالحياة بتألق وعمق لا مثيل لهما.
صُنعت الشاشة بفخر لتوفر عرضاً حقيقياً بتردد 144 هرتز مع دقة أفضل لمشاهد أكثر وضوحاً. اركض وتسابق وأطلق النار في الألعاب عالية السرعة لتحقيق نصر سريع دون تعرج أو تمزق أو ضبابية في الإطارات.
تتيح شاشة IMAX المحسنة للمشاهدين الاستمتاع بتجربة صوتيات ومرئيات مسرحية، حيث تلبي أعلى معايير الاعتماد في المعايرة والدقة واللون والسطوع والتباين وجودة الإطار وأداء الصوت، بما يضمن الاستمتاع بمستوى المسرح في المنزل.
ترتقي TCL بمستوى الابتكار بفضل معالج جودة الصورة AI الذي يدرك ويفكر مثل العقل الذكي. حيث يقوم بإنتاج المخرجات المرئية بناءً على الألوان النابضة بالحياة والتباين الممتاز والوضوح البلوري كما نراه في العالم الطبيعي. ويدمج TCL C755قوة جهاز 2.1 CH 50W Hi-Fi for 98 من "اونكيو"، ليتيح لك الانغماس في صوت الاستريو الجذاب والجهير المدوي. فيما تكشف تقنية "دولبي أتموس" عن مستوى غير مسبوق من العمق والدقة والتفاصيل، لتقدم تجربة صوت محيطي غامر.
ارتقِ بتجربة لعبك إلى مستويات أعلى مع أفضل التقنيات العصرية. اكتشف تجربة عرض وصوت متقدمة، واستمتع بالبث بشكل أكثر سلاسة مع TCL Game Master. بفضل شكله النحيف ولوحته السلسة، يندمج TCL C755 بسهولة في أي بيئة، مما يحول منزلك إلى تحفة فنية آسرة.
استمتع بتجربة الاندماج المثالي بين الفن والتكنولوجيا.
نبذة عن "تي سي إل":
"تي سي إل" هي شركة إلكترونيات استهلاكية سريعة النمو، ولاعب رائد في صناعة التلفزيون العالمية. تأسست في العام 1981، ووتعمل الآن في أكثر من 160 سوقًا على مستوى العالم. وتتخصص الشركة في مجالات البحث والتطوير، وتصنيع منتجات الالكترونيات الاستهلاكية، التي تتراوح ما بين أجهزة التلفاز والأجهزة المنزلية الصوتية والذكية.
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