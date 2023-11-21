انغمس في تجربة رائعة وجودة صورة لا مثيل لها مع تلفزيون TCL C755 QD-Mini LED دقة 4K

MENAFN - AETOSWire) تلتزم TCL للإلكترونيات، ثاني أفضل علامة تجارية على مستوى العالم في انتاج أجهزة التلفاز، بتوفير تجربة ألعاب غامرة لعملائها تأسر حواسهم وعواطفهم، وتجعلهم يشعرون بارتباط عميق في اللعبة. ويتجلى التزام TCL بتقديم منتجات متطورة وعصرية في إصدارها الأحدث، وهو تلفاز TCL C755 QD-Mini LED دقة 4K، الذي يتيح جودة صورة لا مثيل لها. وباحتوائه على مزايا مثل تقنية الصوت "دولبي فيجن" و"دولبي أتموس"، إلى جانب معدل تحديث يصل لغاية 144 هرتز، توفر شاشة C755 QD Mini LED رحلة مشاهدة غامرة بفضل تقنية "آيماكس" المعزّزة. ويأتي الطراز السابق بأحجام تتراوح ما بين 50 و55 و65 و75 و85 بوصة، في حين أن الإصدار الجديد يُطرح بشاشة ذات مقاس أكبر 98 بوصة.

يعد TCL QD-Mini LED تحفة بصرية تقدم صوراً حية بشكل مذهل مع ألوان نابضة بالحياة ونسبة تباين عالية جدًا. كما أنها تتميز بسطوع أعلى، ونطاق ألوان أوسع، وحجم شاشة أكبر، وعمر أطول، مما يجعلها تلفزيونات رائدة.

الشاشة بأكملها مقسمة بدقة إلى أكثر من 500 منطقة تعتيم لأحجام 65 بوصة فما فوق. يعمل التعتيم المحلي الكامل على تصحيح وموازنة الإضاءة الخلفية والصورة بدقة عن طريق حساب شدة السطوع لكل منطقة بناءً على إشارات الصورة، مما يضمن أن كل إطار يمكنه إظهار المزيد من تفاصيل الضوء والظل.

وتعمل TCL على تسخير قوة تكنولوجيا "كوانتوم دوت"، باعتبارها شركة رائدة في ابتكار التقنيات المتطورة عالية الأداء. وبفضل تلك التكنولوجيا، تكشف الشاشة عن أكثر من مليار لون من الألوان النابضة بالحياة والدقيقة، مما يوفر حجم ألوان أوسع يصل إلى 96% وفقاً لمعيار DCI-P3. انغمس في مشهد غني من الألوان، حيث ينبض كل ظل بالحياة بتألق وعمق لا مثيل لهما.

صُنعت الشاشة بفخر لتوفر عرضاً حقيقياً بتردد 144 هرتز مع دقة أفضل لمشاهد أكثر وضوحاً. اركض وتسابق وأطلق النار في الألعاب عالية السرعة لتحقيق نصر سريع دون تعرج أو تمزق أو ضبابية في الإطارات.

تتيح شاشة IMAX المحسنة للمشاهدين الاستمتاع بتجربة صوتيات ومرئيات مسرحية، حيث تلبي أعلى معايير الاعتماد في المعايرة والدقة واللون والسطوع والتباين وجودة الإطار وأداء الصوت، بما يضمن الاستمتاع بمستوى المسرح في المنزل.

ترتقي TCL بمستوى الابتكار بفضل معالج جودة الصورة AI الذي يدرك ويفكر مثل العقل الذكي. حيث يقوم بإنتاج المخرجات المرئية بناءً على الألوان النابضة بالحياة والتباين الممتاز والوضوح البلوري كما نراه في العالم الطبيعي. ويدمج TCL C755قوة جهاز 2.1 CH 50W Hi-Fi for 98 من "اونكيو"، ليتيح لك الانغماس في صوت الاستريو الجذاب والجهير المدوي. فيما تكشف تقنية "دولبي أتموس" عن مستوى غير مسبوق من العمق والدقة والتفاصيل، لتقدم تجربة صوت محيطي غامر.

ارتقِ بتجربة لعبك إلى مستويات أعلى مع أفضل التقنيات العصرية. اكتشف تجربة عرض وصوت متقدمة، واستمتع بالبث بشكل أكثر سلاسة مع TCL Game Master. بفضل شكله النحيف ولوحته السلسة، يندمج TCL C755 بسهولة في أي بيئة، مما يحول منزلك إلى تحفة فنية آسرة.

استمتع بتجربة الاندماج المثالي بين الفن والتكنولوجيا.

نبذة عن "تي سي إل":

"تي سي إل" هي شركة إلكترونيات استهلاكية سريعة النمو، ولاعب رائد في صناعة التلفزيون العالمية. تأسست في العام 1981، ووتعمل الآن في أكثر من 160 سوقًا على مستوى العالم. وتتخصص الشركة في مجالات البحث والتطوير، وتصنيع منتجات الالكترونيات الاستهلاكية، التي تتراوح ما بين أجهزة التلفاز والأجهزة المنزلية الصوتية والذكية.