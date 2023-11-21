احتفلوا باليوم العالمي للتلفزيون مع سلسلة OLED EVO الرائدة من إل جي

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- AETOSWire) تدعوكم إل جي إلكترونيكس (إل جي)، إحدى الشركات الرائدة في قطاع التلفزيونات وسلسلة OLED evo للاحتفال باليوم العالمي للتلفزيون. وتعتبر سلسلة تلفزيوناتها الرائعة مثال للتميز والابتكار وأعجوبة هندسية من شركة "إل جي" وخصوصاً بعد مرور عقد من الابتكار، حيث احتفلت الشركة مؤخراً بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها، وهو حلم أصبح حقيقة من خلال عملها وجهودها المستمرة والهادفة للارتقاء بمعايير ومزايا التلفزيون من خلال توسيع حدود التصنيع والتكنولوجيا.
يعتبر اليوم العالمي للتلفزيون يوم رسمي أقرته الأمم المتحدة للاحتفال بالتلفزيون في 21 نوفمبر، وذلك لكونه أكبر مصدر منفرد لاستهلاك محتوى الفيديو بغض النظر عن كيفية تطوره على مر السنين. وتطور التلفزيون من حيث الحجم والمحتوى والمنصات وحتى التصميم، وانتقل من كونه قناة أحادية الاتجاه للبث ومحتوى الكابل ليصبح منصة تقدم مجموعة واسعة من الوسائط المتعددة والمحتوى التفاعلي، مثل مقاطع الفيديو والموسيقى وتصفح الإنترنت. وعلى الرغم من هذا التطور، يحتفل اليوم العالمي للتلفزيون بهذا الجهاز لكونه أداة اتصال مهمة ورمزاً للتواصل والعولمة.
لطالما كانت "إل جي" رائدة في تصنيع التلفزيونات خلال السنوات القليلة الماضية. وكانت سلسلة تلفزيونات OLED evo منذ إنشائها في عام 2013، رائدة في مجال ابتكار تقنيات التلفزيون حيث ركزت هذه السلسلة على الاستدامة، مما أكسبها لقب تلفزيون OLED الأوّل في العالم. وحصلت مجموعة 2023 من سلسلة OLED evo اعتباراً من اليوم على شهادتيّ تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون1 ومقياس ثاني أكسيد الكربون2 من صندوق الكربون البيولوجي3، إضافةً إلى الملصقات البيئية من الجمعية العامة للمراقبة (SGS) للعام الثالث على التوالي، وهي شهادة حقيقية على استدامة العلامة التجارية والتزامها وجهودها المبذولة للحد من النفايات البلاستيكية.
يُعدّ تطوير هذا التلفزيون بمثابة شهادة حقيقية على براعة "إل جي" في الابتكار. وتم تصنيع كل طراز في هذه السلسلة ليكون أخف وزناً وأقوى من حيث المتانة وذلك بفضل الألياف المركبة والمعدن مما يقلّل بدوره من استخدام البلاستيك. وأدى ذلك إلى تخفيض استخدام البلاستيك بمقدار 20 ألف طن هذا العام، وساهم الوزن الخفيف أيضاً في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أثناء النقل والشحن. إضافةً إلى ذلك، تم استخدام المواد المعاد تدويرها في الغلاف الخلفي لطرازات OLED evo وتلفزيونات QNED وNanoCell التي تم إصدارها في عام 2023.
تواكب "إل جي" دائماً تطور التلفزيونات وتغيّر دورها في حياتنا مع مرور الوقت، لذلك تعمل باستمرار على الارتقاء بتقنياتها لتحقيق المزيد من التقدم والتطورات وتَعِدُ المستخدمين بتجربة أغنى وأكثر متعةً.
1 طرازات LG OLED evo C3 مقاس 77/65/55/48/42 بوصة.
2 طراز LG OLED evo C3 مقاس 83 بوصة وطرازات LG OLED evo G3 مقاس 83/77/65/55 بوصة.
3 ينطبق فقط على المنتجات المدرجة التي يتم بيعها في الأسواق/المناطق المشاركة في برنامج وضع العلامات الخاص بصندوق الكربون البيولوجي.
4 حصلت سلسلة OLED evo Z3 وG3 وC3 وB3 وA3 وQNED85 وQNED80 على شهادة المنتج البيئي من الجمعية العامة للمراقبة SGS. ويلبي طراز OLED Z3 معايير كفاءة المواد وقابلية إعادة التدوير والحد الأدنى من استخدام المواد الخطرة.
نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس للترفيه المنزلي
تُعد شركة "إل جي للترفيه المنزلي" رائدة في صناعة أجهزة التلفاز وأنظمة الصوت والفيديو، كما أشتهرت الشركة كمبتكرة في مجال صناعة أجهزة تلفاز OLED التي أحدثت ثورة في أجهزة تلفاز الفئة الممتازة (بريميوم). تلتزم "إل جي" بالإرتقاء بأسلوب حياة العملاء من خلال تقديمها لأجهزة الترفيه المنزلي المبتكرة، التي تقودها تلفارات OLED الحائزة على جوائز، بالإضافة إلى أجهزة تلفازQNED Mini LED التي تتميز بتقنية Quantum Dot NanoCell، وحلول الصوت التي طوّرتها بالشراكة مع Meridian Audio. لمزيد من الأخبار حول LG، يُرجى زيارة
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