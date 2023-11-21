احتفلوا باليوم العالمي للتلفزيون مع سلسلة OLED EVO الرائدة من إل جي

MENAFN - AETOSWire) تدعوكم إل جي إلكترونيكس (إل جي)، إحدى الشركات الرائدة في قطاع التلفزيونات وسلسلة OLED evo للاحتفال باليوم العالمي للتلفزيون. وتعتبر سلسلة تلفزيوناتها الرائعة مثال للتميز والابتكار وأعجوبة هندسية من شركة "إل جي" وخصوصاً بعد مرور عقد من الابتكار، حيث احتفلت الشركة مؤخراً بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها، وهو حلم أصبح حقيقة من خلال عملها وجهودها المستمرة والهادفة للارتقاء بمعايير ومزايا التلفزيون من خلال توسيع حدود التصنيع والتكنولوجيا.

يعتبر اليوم العالمي للتلفزيون يوم رسمي أقرته الأمم المتحدة للاحتفال بالتلفزيون في 21 نوفمبر، وذلك لكونه أكبر مصدر منفرد لاستهلاك محتوى الفيديو بغض النظر عن كيفية تطوره على مر السنين. وتطور التلفزيون من حيث الحجم والمحتوى والمنصات وحتى التصميم، وانتقل من كونه قناة أحادية الاتجاه للبث ومحتوى الكابل ليصبح منصة تقدم مجموعة واسعة من الوسائط المتعددة والمحتوى التفاعلي، مثل مقاطع الفيديو والموسيقى وتصفح الإنترنت. وعلى الرغم من هذا التطور، يحتفل اليوم العالمي للتلفزيون بهذا الجهاز لكونه أداة اتصال مهمة ورمزاً للتواصل والعولمة.

لطالما كانت "إل جي" رائدة في تصنيع التلفزيونات خلال السنوات القليلة الماضية. وكانت سلسلة تلفزيونات OLED evo منذ إنشائها في عام 2013، رائدة في مجال ابتكار تقنيات التلفزيون حيث ركزت هذه السلسلة على الاستدامة، مما أكسبها لقب تلفزيون OLED الأوّل في العالم. وحصلت مجموعة 2023 من سلسلة OLED evo اعتباراً من اليوم على شهادتيّ تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون1 ومقياس ثاني أكسيد الكربون2 من صندوق الكربون البيولوجي3، إضافةً إلى الملصقات البيئية من الجمعية العامة للمراقبة (SGS) للعام الثالث على التوالي، وهي شهادة حقيقية على استدامة العلامة التجارية والتزامها وجهودها المبذولة للحد من النفايات البلاستيكية.

يُعدّ تطوير هذا التلفزيون بمثابة شهادة حقيقية على براعة "إل جي" في الابتكار. وتم تصنيع كل طراز في هذه السلسلة ليكون أخف وزناً وأقوى من حيث المتانة وذلك بفضل الألياف المركبة والمعدن مما يقلّل بدوره من استخدام البلاستيك. وأدى ذلك إلى تخفيض استخدام البلاستيك بمقدار 20 ألف طن هذا العام، وساهم الوزن الخفيف أيضاً في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أثناء النقل والشحن. إضافةً إلى ذلك، تم استخدام المواد المعاد تدويرها في الغلاف الخلفي لطرازات OLED evo وتلفزيونات QNED وNanoCell التي تم إصدارها في عام 2023.

تواكب "إل جي" دائماً تطور التلفزيونات وتغيّر دورها في حياتنا مع مرور الوقت، لذلك تعمل باستمرار على الارتقاء بتقنياتها لتحقيق المزيد من التقدم والتطورات وتَعِدُ المستخدمين بتجربة أغنى وأكثر متعةً.

1 طرازات LG OLED evo C3 مقاس 77/65/55/48/42 بوصة.

2 طراز LG OLED evo C3 مقاس 83 بوصة وطرازات LG OLED evo G3 مقاس 83/77/65/55 بوصة.

3 ينطبق فقط على المنتجات المدرجة التي يتم بيعها في الأسواق/المناطق المشاركة في برنامج وضع العلامات الخاص بصندوق الكربون البيولوجي.

4 حصلت سلسلة OLED evo Z3 وG3 وC3 وB3 وA3 وQNED85 وQNED80 على شهادة المنتج البيئي من الجمعية العامة للمراقبة SGS. ويلبي طراز OLED Z3 معايير كفاءة المواد وقابلية إعادة التدوير والحد الأدنى من استخدام المواد الخطرة.

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس للترفيه المنزلي

تُعد شركة "إل جي للترفيه المنزلي" رائدة في صناعة أجهزة التلفاز وأنظمة الصوت والفيديو، كما أشتهرت الشركة كمبتكرة في مجال صناعة أجهزة تلفاز OLED التي أحدثت ثورة في أجهزة تلفاز الفئة الممتازة (بريميوم). تلتزم "إل جي" بالإرتقاء بأسلوب حياة العملاء من خلال تقديمها لأجهزة الترفيه المنزلي المبتكرة، التي تقودها تلفارات OLED الحائزة على جوائز، بالإضافة إلى أجهزة تلفازQNED Mini LED التي تتميز بتقنية Quantum Dot NanoCell، وحلول الصوت التي طوّرتها بالشراكة مع Meridian Audio. لمزيد من الأخبار حول LG، يُرجى زيارة