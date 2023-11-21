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رئيس الوزراء العراقي يؤكد موقف بلاده الثابت في دعم القضية الفلسطينية

11/21/2023 4:16:07 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أكد رفض العراق ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم وانتهاكات وحشية

بغداد/PNN- أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، موقف العراق الثابت في رفض ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم وانتهاكات وحشية على يد قوات الاحتلال.

وأشار السوداني خلال استقباله، سفير فلسطين أحمد الرويضي، إلى استعداد العراق لتقديم كل أنواع الدعم والمساندة من أجل إنهاء معاناة أهالي غزة.

وسلّم رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، رسالة تضامنية باسم حكومة العراق وشعبها، بالوقوف مع حكومة فلسطين وشعبها، ومع الحق الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعيش الآمن والكريم.

بدوره، نقل السفير الرويضي خلال اللقاء رسالة من رئيس الوزراء محمد اشتية عبّر فيها عن تقدير القيادة والشعب الفلسطينيين، للعراق على مواقفها الداعمة لفلسطين في المحافل الدولية وفي تقديم المساعدات إلى الشعب الفلسطيني.

وقدم الرويضي إحاطة حول الأوضاع التي يعانيها الشعب الفلسطيني جراء تواصل العدوان على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، وما تتعرض له القدس من اعتداءات على مقدساتها، خاصة المسجد الأقصى المبارك.

وناقش الرويضي مع رئيس الوزراء تنفيذ قرارات القمة العربية الإسلامية والحصار الاقتصادي بفعل رفض أي حلول سياسية تتجاوز الحقوق الوطنية الفلسطينية، وحقنا في إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس.

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