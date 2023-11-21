الرئيسان الصيني والفرنسي يؤكدان أن حل الدولتين هو الطريق الأساسي لإنهاء الصراع

MENAFN - Palestine News Network ) بكين/PNN- أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن حل الدولتين هو الطريق الأساسي لإنهاء الصراع.

ودعا الرئيسان في اتصال هاتفي بينهما، إلى ضرورة تجنب المزيد من تدهور الأوضاع السياسية والإنسانية في فلسطين.

واتفقا على الحفاظ على التواصل بينهما بشأن القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والإسهام في الحفاظ على السلام والاستقرار العالميين.

