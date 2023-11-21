عائلة الأسير وليد دقة: كلنا يقين بحريته في أول عملية تبادل

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-قالت عائلة الأسير المريض بالسرطان وليد دقة، إن المحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت جلسة التماس للإفراج عنه، مشيرةً إلى أنه مجريات الجلسة، تكشف عن نية المحكمة رفض التماس الإفراج المبكر عنه.





وحضر الأسير وليد دقة، جلسة المحكمة عن طريق تقنية "زووم"، ومنعته سلطة الاحتلال من التشاور مع محاميه أو من إجراء زيارة له حتى لو هاتفيًا.





وأضافت العائلة: "كلنا يقين بحرية وليد الحتمية، والذي أنهى محكوميته منذ 24 آذار/ مارس 2023، وأنه سيكون على رأس أول قائمة للأسرى في أول عملية تبادل"، مشيرةً إلى أنه "الحالة الأكثر إلحاحًا اليوم بين الأسرى المرضى الذين نرجو لهم الحرية الوشيكة، وهو في وضع خطير جدًا".





يشار إلى أن، إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير وليد دقة (62 عامًا)، من باقة الغربية والمصاب بسرطان نادر في النخاع العظمي من عيادة سجن الرملة إلى سجن "جلبوع"، أحد أكثر السجون الذي ترد منه معطيات من خلال شهادات لأسرى أفرج عنهم مؤخرًا حول تنفيذ قوات القمع لعمليات تعذيب وتنكيل جماعية بحق الأسرى القابعين في سجون الاحتلال.



