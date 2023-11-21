مجموعة فنادق ومنتجعات IHG تُطلق العلامة التجارية فينيَت كوليكشن في الدوحة

(MENAFN
- Ogilvy) الدوحة، قطر 21 نوفمبر 2023:أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات IHG®، إحدى شركات الفنادق الرائدة في العالم، عن توقيع اتفاقية لإطلاق فندق جديد من سلسلة فنادق فينيَت كوليكشن في الدوحة، بالشراكة مع شركة هوسبيتاليتي فور ساكسز اتش فور اس هوتيلز اند ريزيدانسيسز إحدى شركات البلدي القابضة. حيث سيكون الفندق الجديد باسم فيليرو فينيَت كوليكشن- في مدينة لوسيل الدوحة، ومن المقرر افتتاحه في نهاية الربع الأول من عام 2024.
ويُعدُّ الفندق الجديد الخامسَ من سلسلة فنادق فينيَت كوليكشن المتواجدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بعد إطلاق هذه العلامة التجارية في كلٍّ من زيمبابوي، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة والكويت.
وتواصل مجموعة فنادق ومنتجعات IHG إطلاق علامات تجارية من محفظتها الخاصة بفئة الفخامة في المنطقة، وتوفر لضيوفها تصاميم استثنائية وخدمة مخصصة وتجارب مجزية.
تتيح العلامة التجارية فينيَت كوليكشن، لمالكي الفنادق المستقلة ذات المستوى العالمي، فرصة الحفاظ على هويتهم المميزة، مع الاستفادة من النطاق العالمي والخبرة لدى مجموعة فنادق ومنتجعات IHG في مجال الفخامة وأسلوب الحياة.
ويقع فندق فيليرو فينيَت كوليكشن- لوسيل الدوحة، في قلب مدينة لوسيل، ثاني أكبر مدينة في قطر، ويأتي في إطار مشروع تطويري متعدد الاستخدامات يضم مركزاً تجارياً مجاوراً للبيع بالتجزئة، لاستقبال الضيوف الذين يتطلعون إلى تحقيق تجارب غنية ومتنوعة. وانطلاقاً من طبيعة وخصائص العلامة التجارية فينيَت كوليكشن، يَمزج هذا الفندق بين التفرد والخصوصية والفخامة.
والخصائص والمزايا المجتمعية المحلية، ويبدو ذلك واضحاً في تصميمه المعماري والتصاميم الداخلية المزخرفة. ويتألف الفندق من 244 غرفة فندقية مصممة بشكلٍ جميل، ويتميز بواجهة وهيكل يتسم بالحداثة.
وإلى جانب هذه الغرف الخلابة، يمكن للضيوف الاستمتاع بثلاثة منافذ للمأكولات والمشروبات تشمل مختلف فنون الطهي، ومرافق صحية متميزة بما في ذلك منتجع صحي وصالة ألعاب رياضية وحوض سباحة.
كما أنّ الفندق يغطّي احتياجات المسافرين من رجال الأعمال، حيث يوفّرُ مساحاتٍ مخصصة لعقد الاجتماعات والفعاليات الكبيرة داخل الفندق، والتي تلبي مجموعة من الاحتياجات المهنية.
وقال هيثم مطر، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات IHG في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: "نحن سعداء بشراكتنا مع "مجموعة البلدي"، لإطلاق أول فندق من سلسلة فنادق فينيَت كوليكشن في الدوحة. حيث تشهد متطلبات واحتياجات المسافرين في الشرق الأوسط تغييرات وتطور متواصل. وتسجل زيادة في عدد المسافرين الذين يتطلعون إلى السفر إلى دول مثل قطر لاستكشاف المدن الحيوية مثل لوسيل، التي تتميز بالمراسي والمناطق البحرية ومراكز التسوق الفاخرة ومرافق الترفيه وغير ذلك الكثير. وتتجه تفضيلات الضيوف حالياً، نحو تجارب فاخرة فريدة من نوعها لا تُنسى، والتي تختلف عن الإقامة الفندقية التقليدية".
وأضاف:"وانطلاقاً من إدراكنا لحجم الإمكانيات والقدرات التي لا يمكن إنكارها والتي تتميز بها المدينة وتطلعاتها لتصبح وجهة بارزة للمسافرين الإقليميين والدوليين، تلتزم مجموعة فنادق ومنتجعات IHG بتعزيز قطاع الضيافة في الدوحة، ما يعزز سمعتها كمركز سفر مزدهر ومضياف.
ولقد تم تصميم عروض فينيَت كوليكشن المميزة، المستوحاة من الموقع والتاريخ والهندسة المعمارية، للجيل القادم من مسافري فئة الفخامة وأسلوب الحياة. ويتميز كل فندق من الفنادق التابعة لسلسلة فينيَت كوليكشن، بما في ذلك الفندق الجديد في لوسيل، بطابع وتصميم أنيق".
وقال السيد هاني الصيادي الرئيس التنفيذي للبلدي القابضة: " يشرفنا الشراكة مع واحدة من الشركات الفندقية الرائدة في العالم، لإطلاق العلامة التجارية فينيَت كوليكشن في مدينة لوسيل بالدوحة. وتستقطب لوسيل، وهي ثاني أكبر مدينة في قطر والتي تشهد تحولاً لتصبح مدينة تكنولوجية ذكية، الضيوف العالميين إلى قطاع الضيافة الناشئ والراقي في الدوحة.
يقع فيليرو فينيَت كوليكشن- لوسيل الدوحة، ضمن مشروع تطويري متعدد الاستخدامات، ونحن على ثقة من أن هذا الفندق الجديد، سيساهم في تسريع الطلب المحلي والإقليمي على تجارب الضيافة ذات المستوى العالمي في المدينة".
ومن المتوقع أن يحظى الفندق الجديد، بجماهيرية كبيرة بين المسافرين والعائلات من دول مجلس التعاون الخليجي، انطلاقاً من موقعه على مقربة من استاد لوسيل، الملعب الشهير الذي استضاف نهائيات كأس العالم 2022، والذي من المقرر أن تقام فيه نهائيات بطولة
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