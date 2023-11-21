بمناسبة اليوم العالمي للطفل”سدايا” تُطلق حملة توعوية لحماية البيانات الشخصية للأطفال بالإنترنت

الرياض- أصداف نيوز:

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي“سدايا” اليوم، حملة توعوية حول حماية البيانات الشخصية للأطفال، لتوعية الأسر بكيفية حماية بيانات الأطفال الشخصية، وعدم استغلالهم بأي شكل من الأشكال في المواقع الإلكترونية، وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للطفل الذي يوافق 20 نوفمبر 2023م بعنوان : لكل طفل .. كل حقوقه.

وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع تمتع الأسر بإجازة منتصف العام الدراسي التي يُقبل فيها الأطفال على استخدام الألعاب الإلكترونية والدخول للتطبيقات الرقمية المرتبطة بشبكة الإنترنت بالإضافة إلى المتاجر الإلكترونية والتي يقوم فيها بعض مطوّري المواقع والتطبيقات وصانعي الأجهزة بتصميم وتطوير خدمات تستهدف الأطفال بشكل خاص من خلال جمع ومعالجة بياناتهم الشخصية.

كما تأتي ضمن جهود سدايا في المحافظة على خصوصية الأطفال ومن في حكمهم وحماية حقوقهم فيما يتعلق بمعالجة بياناتهم الشخصية بأي وسيلة كانت، واحترام الحقوق الأساسية للأطفال وفق ما نصت عليه الأنظمة المعمول بها واتفاقيات حقوق الطفل لحمايتهم من الآثار السلبية المترتبة على معالجة بياناتهم بطريقة غير نظامية.

وأكدت سدايا أهمية بعض هذه المواقع والتطبيقات ودورها التربوي وفوائدها في تطوير المهارات وتنمية التفكير وبناء القدرات، وضرورة توعية الطفل بعدم الوصول لمواقع مشبوهة، وتحميل الملفات والألعاب من مصادر إلكترونية موثوقة فقط، وقيام الأسر بمراجعة البيانات الشخصية المسجلة على جهاز الطفل أو في الألعاب الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي بشكل دائم، منبهة من نشر صور الأطفال أو صور أفراد العائلة على الإنترنت أو الألعاب، وعدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر منعاً لإساءة استخدام هذه البيانات الشخصية أو تسريبها.

وحذرت في ذلك الصدد من قيام الأطفال بمشاركة بياناتهم الشخصية أو بيانات أسرهم مع مواقع مجهولة مثل : الاسم، أو موقع المنزل، أو الصور الشخصية، وعدم التجاوب مع الرسائل التي تصل للجهاز وإبلاغ الوالدين فورًا، والانتباه لعدم تحميل أي ملف أو لعبة بأي طريقة دون مساعدتهما.

وتسعى سدايا من إطلاق هذه الحملة إلى مواصلة جهودها الوطنية في التعريف والتوعية بأهمية البيانات الشخصية ودورها في تحسين الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع والجهات في المملكة العربية السعودية، بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة.

الجدير بالذكر أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تسهم في تنفيذ الإطار الوطني لسلامة الأطفال على الإنترنت الذي أعده مجلس شؤون الأسرة بالتعاون مع خبراء منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وتم تدشينه الأسبوع المنصرم خلال منتدى الأسرة السعودية السادس لسلامة الأطفال عبر الإنترنت في المملكة.–واس