أجواء احتفالية منقطعة النظير لدى مجموعة فنادق ريكسوس مصر في ليلة رأس السنة

(MENAFN
- Iris Media Press Services) مصر: احتفاءً ببدء العد التنازلي لاستقبال عام 2024، أطلقت مجموعة فنادق ريكسوس مصر سلسلة من الفعاليات الاحتفالية المميزة المصممة خصيصًا لمنح الضيوف أجواء لا تنسى، وأعدت لهم طيفًا واسعًا الأنشطة التفاعلية والتجارب الذوقية والعروض الترفيهية والفنانين المحبوبين على مستوى العالم، ووعدت الفنادق الفاخرة ضيوفها باحتفالات منقطعة النظير في هذه المناسبة السعيدة.
ريكسوس بريميوم سيغيت
يستقبل فندق ريكسوس بريميوم سيغيت عام 2024 باحتفالاتٍ ضخمة تستمر على مدار أسبوعٍ كامل، حيث سيستضيف مجموعة من النجوم العالميين المحبوبين على النحو التالي إينا، وجيبسي كينجز مع تونينو بالياردو، ودنيز كويو في 31 ديسمبر، وأتوميك قيرلز في 4 يناير، أما في 6 من يناير سيكون الضيوف على موعد مع سهرة لا تضاهى مع توب هيت باند، وبوراك يتير.
ريكسوس شرم الشيخ
في ليلة رأس السنة، يقدم ريكسوس شرم الشيخ لضيوفه أسبوعًا زاخرًا بالموسيقى الأيقونية والفعاليات الفريدة والأجواء النابضة بالحياة، حيث سيكونون على موعد مع سهرات رائعة بصحبة فلاي بروجيكت، وأتوميك قيرلز، وADGRMS في 31 ديسمبر، وإليمينتس2 و ADGRMS في 2 يناير، وبلاستيك فنك و ADGRMS في 3 يناير، ومع إليمينتس2، وبلاستيك فانك، وإينا، ودينيز كويا في 6 يناير.
وفي حديثه عن الاحتفالات المنتظرة، علّق السيد إركان يلدريم، المدير العام لمجموعة فنادق ريكسوس مصر، بالقول: " في فنادق ريكسوس مصر، نسعى دومًا لمنح ضيوفنا لحظاتٍ تدوم مدى الحياة، ونكرس جهودنا فعالياتٍ استثنائية على مستوى عال من الجودة. مع اقترابنا من الاحتفال بالعام الجديد، نتخذ على عاتقنا منح ضيوفنا الكرام وأحبائهم تجربة محفورة في الذاكرة".
أجنحة وفلل ريكسوس بريميوم مجاويش
من موقعها الفريد على شاطئ البحر الأحمر الخلاب، تقدم أجنحة وفلل ريكسوس بريميوم مجاويش لضيوفها احتفالات رأس سنة مبهرة تستمر على مدار أسبوعٍ كامل، تستهلها مع الأجواء النابضة بالحياة مع العرض الرائع لفايدي وفرقة توب هيت وإليمنتس2 في 31 ديسمبر، وتختتمها مع جيبسي كينجز صحبة تونينو بالياردو، وبلاستيك فونك في 6 يناير.
MENAFN21112023007464016105ID1107463004
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.