"دور للضيافة" تفتتح أيقونتها السكنية في قلب العاصمة الرياض مجمع داراق الهدا جودة الحياة في أرقى معالمها

(MENAFN
- Hewar Group) أعلنت شركة "دور للضيافة" عن افتتاح مجمع "داراق الهدا" السكني، لتقدم للقطاع السكني السعودي أيقونة معمارية وسط بيئة تجسد جودة الحياة بأبهى صورها في قلب مدينة الرياض، ونموذجاً جديداً لرفاهية السكن بطابعٍ يوناني الطراز ومعزز بأحدث وسائل الراحة والترفيه، بما يتماشى مع النهضة العمرانية الرائدة التي تشهدها المملكة.
ويتميز مجمع "داراق السكني" بموقعه الإستراتيجي بالقرب من حي السفارات وبطابعه الفريد الذي يمزج فنون العمارة بالطراز اليوناني، مع مساحاتٍ شرقيةٍ أخّاذة تأسر حواس ساكنيها وزوارها منذ اللحظة الأولى. ويمتد المجمع على مساحة 30 ألف متر مربع، محتضناً 75 فيلا ذات مزايا متعددة تعكس أناقة وأسلوب الحياة الراقية. كما يتيح مجمع "داراق الهدا" الاختيار بين "فللٍ" من 3 غرف نوم، وكذلك "فللٍ" من 4 غرف نوم لتوفر خيارات متنوعة تلبي تطلعات واحتياجات أصحاب الذوق المخملي وكل من يبحث عن التميّز.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة "دور للضيافة" سلطان العتيبي: " يعكس تطويرنا لهذا النوع من المشاريع السكنية إمكانياتنا الرائدة في التطوير الفندقي وفق أسلوبنا الفريد، وتوجهنا الإستراتيجي لإغناء تجربة السكن والعيش في المملكة بما ينسجم ومستهدفات رؤية السعودية 2030، كما أن مشروع داراق الهدا يأتي مكملاً لنجاح مشروع داراق حي السفارات، المعروف بتميزه والذي يحظى بسمعةٍ متميزة وطلب مستمر. وفي نفس السياق، إن مشروع داراق الهدا يتمتع بنفس السمات والامتيازات، من الموقع والخدمات المتكاملة، وبما يسهم في إعادة تعريف مفهوم الضيافة السعودية، بمفهوم السكن الفاخر وأسلوب الحياة الراقية". وتابع قائلاً "وسوف نواصل تطبيق خطتنا الإستراتيجية لتعزيز قدراتنا وريادتنا للخدمات الفندقية والسكنية في المملكة بهدف مواكبة النمو المرتقب في الطلب على المنازل وكذلك الغرف الفندقية".
ويتمتع مجمع "داراق الهدا" بالعديد من المزايا من الخصوصية التامة، إلى التقنية الحديثة التي تجعله مجمعاً ذكياً، وخدمات الصيانة الدورية والدعم على مدار الساعة من قبل فريق إدارة المرافق والممتلكات في شركة دور، والحائز على شهادات الجودة في الخدمة. كما يحتوي المجمع على الكثير من المرافق الترفيهية والرياضية التي تسمح لساكنيه بممارسة كافة الأنشطة وبحرية كاملة، إضافةً إلى مركز حيوي للسكان يضم مطعم ومقهى ومركز ترفيهي وصالة ألعاب وصالة للمناسبات والملاعب والحدائق والمساحات الخضراء، كما الطرقات المهيئة لممارسة رياضة المشي ومسارات مخصصة للدراجات الهوائية وغيرها.
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