حفرة بسقف سيارة في فرنسا تشير إلى احتمال سقوط نيزك - صور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أثارت حفرة غامضة بسقف سيارة في فرنسا فرضيات عن احتمال سقوط نيزك.
وتحدثت فرق الإطفاء والشرطة في مدينة ستراسبورغ بشرق فرنسا عن احتمال سقوط نيزك ، بعد تدخل عناصرهما إثر بلاغ تلقوه عن سيارة بها ثقب قطره نصف متر في سقفها.
واستدعي عناصر الإطفاء للتدخل بسبب انبعاث دخان من سيارة كانت متوقفة في حي بضاحية المدينة الواقعة في منطقة الألزاس.
وكتب الإطفائيون، في تقريرهم عن عملية التدخل التي أجروها: ((بنتيجة ما تعرف عليه الفريق الأول، نشتبهُ في سقوط جسم نجمي)).
البيان
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