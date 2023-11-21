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حفرة بسقف سيارة في فرنسا تشير إلى احتمال سقوط نيزك - صور

11/21/2023 3:12:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أثارت حفرة غامضة بسقف سيارة في فرنسا فرضيات عن احتمال سقوط نيزك.
وتحدثت فرق الإطفاء والشرطة في مدينة ستراسبورغ بشرق فرنسا عن احتمال سقوط نيزك ، بعد تدخل عناصرهما إثر بلاغ تلقوه عن سيارة بها ثقب قطره نصف متر في سقفها.


واستدعي عناصر الإطفاء للتدخل بسبب انبعاث دخان من سيارة كانت متوقفة في حي بضاحية المدينة الواقعة في منطقة الألزاس.


وكتب الإطفائيون، في تقريرهم عن عملية التدخل التي أجروها: ((بنتيجة ما تعرف عليه الفريق الأول، نشتبهُ في سقوط جسم نجمي)).








البيان

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