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العجلوني يكرم طلبة الجامعة المشاركين في بطولة أسياد آسيا

11/21/2023 3:12:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كرم رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني طلاب جامعة البلقاء الحاصلين على بطولة أسياد آسيا، بحضور الأستاذ الدكتور خليل الحياري نائب الرئيس للشؤون الإدارية والأستاذ الدكتور هيثم الشبلي نائب الرئيس لشؤون الإعتماد وضمان الجوده والأستاذ الدكتور خالد الزعبي عميد شؤون الطلبة ومدير النشاط الرياضي الدكتور منور ابو هزيم.
حيث فاز الطالب أحمد هندي في بطولة آسيا في دفع الكرة الحديدية وهو المصنف رقم واحد على العالم وصاحب الرقم القياسي وكذلك الطالبة أسماء عيسى ثاني آسيا في رفع الأثقال ورابع العالم.

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