بكين: موافقة الفلسطينيين ضرورية لأي ترتيب يتعلق بمصيرهم

بكين: موافقة الفلسطينيين ضرورية لأي ترتيب يتعلق بمصيرهم
التاريخ
11/21/2023 3:12:22 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت الخارجية الصينية إن أي ترتيب يتعلق بمستقبل ومصير فلسطين يجب أن يحصل على موافقة الشعب الفلسطيني.
وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قد اتفقا قبل ساعات -في اتصال هاتفي- على ضرورة تجنب تدهور الأوضاع بقطاع غزة.
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