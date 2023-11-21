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بكين: موافقة الفلسطينيين ضرورية لأي ترتيب يتعلق بمصيرهم

11/21/2023 3:12:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت الخارجية الصينية إن أي ترتيب يتعلق بمستقبل ومصير فلسطين يجب أن يحصل على موافقة الشعب الفلسطيني.


وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قد اتفقا قبل ساعات -في اتصال هاتفي- على ضرورة تجنب تدهور الأوضاع بقطاع غزة.

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