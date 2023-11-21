ألمانيا تخطط لاختبار قطار مغناطيسي معلق بطول 5 كيلومترات

ألمانيا تخطط لاختبار قطار مغناطيسي معلق بطول 5 كيلومترات
التاريخ
11/21/2023 3:12:22 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تخطط برلين لاختبار قطار مغناطيسي معلق على مسار تجريبي بطول 5 كيلو مترات، ومن المتوقع أن يكون القطار المعلق، الذي يُعرف اختصاراً باسم ((ماجليف))، أرخص وأسرع في البناء من إنشاء خط سكك حديدية جديد تحت الأرض.
البيان
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