-->

Tuesday, 21 November 2023 11:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ألمانيا تخطط لاختبار قطار مغناطيسي معلق بطول 5 كيلومترات

11/21/2023 3:12:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تخطط برلين لاختبار قطار مغناطيسي معلق على مسار تجريبي بطول 5 كيلو مترات، ومن المتوقع أن يكون القطار المعلق، الذي يُعرف اختصاراً باسم ((ماجليف))، أرخص وأسرع في البناء من إنشاء خط سكك حديدية جديد تحت الأرض.

البيان

MENAFN21112023000208011052ID1107462764

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث