سرايا القدس: استهدفنا 3 آليات عسكرية لجيش الاحتلال

سرايا القدس: استهدفنا 3 آليات عسكرية لجيش الاحتلال
التاريخ
11/21/2023 3:12:22 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الثلاثاء إن مقاتليها استهدفوا 3 آليات عسكرية في حي الشيخ رضوان وحي النصر بقذائف "تاندوم" و"عبوات العمل الفدائي".
وخاضت سرايا القدس أمس اشتباكات عنيفة مع مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي في محور حي الزيتون.
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