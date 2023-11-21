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مئات الكرات الزرقاء الغامضة تطفو على شواطئ بريطانيا - صورة

11/21/2023 3:12:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - جرفت الأمواج أكثر من 1000 كرة زرقاء غامضة على شواطئ المملكة المتحدة خلال هذا الأسبوع.
وعُثر على المئات من تلك الكرات المطاطية على شواطئ وادي تيز.


وأوضح خبراء أن الكرات مصدرها محطة كهرباء هارتلبول، التي تستخدم الكرات الكاشطة لتنظيف أنابيب النظام ونادراً ما يتم إطلاقها في البحر، ولكن في بعض الأحيان يجب التخلص منها إذا كان هناك تراكم مفاجئ للضغط.


وذكر سكان أن العواصف الأخيرة عطلت مجموعة كبيرة من الكرات الموجودة في قاع البحر، ما أدى إلى إعادتها إلى الشواطئ.





البيان

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