الإدارة الأمريكية تعلق على لقاء وزير خارجية الصين مع نظرائه العرب بشأن غزة

MENAFN - Al Wakeel News)قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الاثنين، عن اجتماع وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع نظرائه العرب في بكين إن الولايات المتحدة "ترحب بلعب الصين دورا بناءا في الشرق الأوسط".وأضاف ميلر، في مؤتمر صحفي، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "أوضح ذلك شخصيا" في محادثاته مع نظيره الصيني.وشدد المتحدث على أن "أحد الأشياء التي سمعناها مرارا وتكرارا من كل الأطراف التي تعاملنا معها في الرحلة الأخيرة للمنطقة هو أنه لا غنى عن الولايات المتحدة في كل جانب من جوانب هذا الصراع، سواء كان الأمر يتعلق بالحصول على المساعدات الإنسانية أو ما إذا كان يتعلق بالأزمة لمنع اتساع نطاق الصراع".وأشار إلى أن الولايات المتحدة هي "التي تمكنت من التفاوض على اتفاق لبدء تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة" بعد هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول.



وتابع أن بلاده "كانت قادرة على المضي قدما، وتحقيق هدنة إنسانية" للسماح للمدنيين في غزة بالتنقل .



وكان وانغ التقى، الاثنين، بنظرائه من السعودية والأردن ومصر والسلطة الفلسطينية وإندونيسيا، بالإضافة إلى رئيس منظمة التعاون الإسلامي في بكين لإجراء محادثات حول "تهدئة" الصراع بين إسرائيل و"حماس".



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