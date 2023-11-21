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الأمن العام : هاتف الطوارئ 911 يستجيب ل 20 ألف اتصال خلال المنخفض الجوي

11/21/2023 3:12:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام أنها استجابت بشكل فوري وعلى مدار الساعة، للعديد من البلاغات الأمنية والإنسانية والمرورية، خلال المنخفض الجوي الأخير .
وأضاف المقدم محمد أبو عرابي رئيس شعبة العمليات والسيطرة أن مديرية العمليات والسيطرة رفعت جاهزيتها وفعلت خططها الخاصة بالتعامل مع المنخفض، الأمر الذي مكنها من الاستجابة لما يقارب لـ20 ألف اتصال نتج عنها ما يقارب 6500 بلاغ تم التعامل معها بزمن قياسي من قبل مختلف تشكيلات مديرية الأمن العام خلال فترة المنخفض الجوي.

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