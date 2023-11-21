العطش المفرط يشير إلى أعراض مرضية

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- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - من المعروف أن الشعور بالعطش هو حاجة إنسانية طبيعية تعكس الحاجة الفسيولوجية للجسم، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يكون العطش المفرط دليلاً على وجود أعراض مرضية.
يقول الخبراء، إن العطش المفرط قد يدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم، بمرحلة ما قبل الإصابة بمرض السكري، ، يحاول الجسم التخلص من السكر الزائد عن طريق طرحه في البول، وهذه العملية تسبب فقدان الماء، ونتيجة لهذه الخسارة، يعاني المريض من جفاف خفيف ويشعر بالعطش.
أعراض مرحلة ما قبل السكري
يمكن أن تشمل أعراض مرحلة ما قبل السكري، العطش الشديد، أو كثرة التبول، أو عدم وضوح الرؤية. إذا لم يتم علاج مقدمات السكري، فيمكن أن يتطور إلى مرض السكري من النوع 2، ويسبب مشاكل في الكلى والأوعية الدموية والعينين والأعصاب.
وقد يكون لدى المريض أيضاً عطش مستمر، وشعور بالجفاف المستمر، الذي لا يزول بغض النظر عن كمية الماء التي يستهلكها، لذلك فإن التبول المنتظم والعطش المستمر قد يسببان اضطرابات في جدول النوم والروتين اليومي.
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