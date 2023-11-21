العطش المفرط يشير إلى أعراض مرضية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - من المعروف أن الشعور بالعطش هو حاجة إنسانية طبيعية تعكس الحاجة الفسيولوجية للجسم، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يكون العطش المفرط دليلاً على وجود أعراض مرضية.يقول الخبراء، إن العطش المفرط قد يدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم، بمرحلة ما قبل الإصابة بمرض السكري، ، يحاول الجسم التخلص من السكر الزائد عن طريق طرحه في البول، وهذه العملية تسبب فقدان الماء، ونتيجة لهذه الخسارة، يعاني المريض من جفاف خفيف ويشعر بالعطش.



أعراض مرحلة ما قبل السكري

يمكن أن تشمل أعراض مرحلة ما قبل السكري، العطش الشديد، أو كثرة التبول، أو عدم وضوح الرؤية. إذا لم يتم علاج مقدمات السكري، فيمكن أن يتطور إلى مرض السكري من النوع 2، ويسبب مشاكل في الكلى والأوعية الدموية والعينين والأعصاب.

وقد يكون لدى المريض أيضاً عطش مستمر، وشعور بالجفاف المستمر، الذي لا يزول بغض النظر عن كمية الماء التي يستهلكها، لذلك فإن التبول المنتظم والعطش المستمر قد يسببان اضطرابات في جدول النوم والروتين اليومي.

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