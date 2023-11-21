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7 مليون م3 خزنتها السدود خلال المنخفض الجوي الأخير

11/21/2023 3:11:59 AM
(MENAFN- Amman Net) قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن الثلاثاء، إن ما دخل السدود من الأمطار وجريان الأودية خلال المنخفض الجوي بلغ نحو 6,7 مليون متر مكعب.

وبذلك ارتفع التخزين الكلي في السدود الرئيسية الـ 15 إلى 72 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 25% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3 .

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