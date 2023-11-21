7 مليون م3 خزنتها السدود خلال المنخفض الجوي الأخير

7 مليون م3 خزنتها السدود خلال المنخفض الجوي الأخير
التاريخ
11/21/2023 3:11:59 AM
(MENAFN
- Amman Net) قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن الثلاثاء، إن ما دخل السدود من الأمطار وجريان الأودية خلال المنخفض الجوي بلغ نحو 6,7 مليون متر مكعب.
وبذلك ارتفع التخزين الكلي في السدود الرئيسية الـ 15 إلى 72 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 25% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3 .
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