الشرق الأوسط بعد 7 أكتوبر... قراءة أولى

MENAFN - Amman Net) لم تكن الجماهير العربية، ولا حتى الفلسطينية منها، تنتظر في الحرب الإسرائيلية على غزّة قرارات جديّة من القمّة العربية الإسلامية، ولم يكن أحد يتوقع شيئاً كبيراً منها، ولا أحد ينتظر خطاباً عرمرمياً مؤثراً من الزعماء والقادة العرب، فضلاً عن الأفعال الواقعية. اختلف المشهد كثيراً، بل انقلب، مقارنةً بعقود سابقة، كانت الجماهير العربية تجتمع عند وسائل الإعلام التقليدية لتشاهد أو تستمع لخطابات جمال عبد الناصر وصدّام حسين، وأولئك الزعماء الذين كانوا يتوعدون إسرائيل بالويل والثبور، من دون أن تتاح للجماهير العربية مشاهدة ميادين المعركة، إلاّ بحدود قليلة.أمّا اليوم، فإنّ الأطفال والكبار جميعاً ينتظرون "الملثّم" أبو عبيدة، أو حتى الشيخ حسن نصر الله، أو غيرهما من قيادات لحركات مسلّحة أصبحت تمثّل فاعلاً مهماً ورئيساً في الساحة العربية. ولم تعد الجماهير في عتمة إعلامية عن مجريات الميدان (تبشّرهم الإذاعات العربية بالنصر المؤزر ثم يصبحون على هزيمة!)، بل أصبحوا يشاهدون لحظة بلحظة مجريات المعارك وتطوّراتها والمجازر الصهيونية في غزّة، وتنقل لهم عمليات كتائب عز الدين القسّام، وكأنّ الإعلام المصوّر بات عنصراً مركزيا من عناصر الحرب.صحيحٌ أنّ النتائج الاستراتيجية للحرب على غزة لم تظهر بعد، وسترتبط بدرجةٍ كبيرةٍ بما ستؤول إليه التطورات الميدانية، إلاّ أنّ من الواضح أنّ هنالك تداعيات ونتائج مبدئية ظهرت للعيان، منذ بداية الحرب الحالية، بما يعكس تحوّلاً كبيراً في بنية النظام أو اللانظام الإقليمي، ولعلّ أحد أهم الأبعاد يتمثّل في تراجع دور الدول الوطنية لصالح أنظمة أو جماعات هجينة، جزء منها في الحكم وجزء لديه مليشيات عسكرية، لا هي بالحكومات ولا هي بالتنظيمات البحتة، ويمكن توصيفها إن جاز التعبير بـSemi- State Actors، مثلما هي الحال حركة حماس وحزب الله والحشد الشعبي في العراق والحوثيين في اليمن، وهنالك أيضاً ما تزال الجماعات غير الحكومية (Non State Actors)، التي أصبحت فاعلاً رئيساً في الأمن الإقليمي، مثل جماعات مسلّحة عراقية، أو حتى جبهة النصرة التي تسيطر على إدلب.

ترتبط الديناميكيات الجديدة بمفهوم الحرب بالوكالة في المنطقة، وقد يُنظر إليها من زاوية أخرى من خلال ازدهار النزعات والتوجهات ما قبل الدولة

يعكس صعود هذا النوع من الفاعلين السياسيين، وتصدّره المشهد الإقليمي والمحلي في عدة دول (غزّة، سورية، العراق، اليمن)، انهياراً كاملاً في مفهوم الدولة الوطنية، وفشلاً جلياً في قدرتها على بناء مجتمعاتٍ متكاملة والقيام بإدماج سياسي. ترتبط مثل هذه الديناميكيات الجديدة، بدرجة كبيرة، بمفهوم الحرب بالوكالة في المنطقة، وقد يُنظر إليها من زاوية أخرى من خلال ازدهار النزعات والتوجهات ما قبل الدولة، مثل الطائفية والعرقية والدينية والاجتماعية، وهي الظاهرة الأكثر انتشاراً بعد احتلال العراق 2003، وانبثاق النفوذ الإيراني في المنطقة، الذي استثمر ما حدث بعد الربيع العربي 2011 ليتمدّد إلى مساحات أخرى (سورية، اليمن، لبنان)، من خلال العمل السياسي الحزبي والانتخابات، أو من خلال المليشيات المسلحة.

لا نستطيع الحكم، حتى اللحظة، فعلاً، ما إذا كان هذا النوع من الفاعلين السياسيين والعسكريين والأمنيين سيستمر في المرحلة المقبلة، أم أنّه سيتراجع وسيتم إعادة هيكلته ضمن إطار جديد لنظام إقليمي، وإنْ من الصعوبة بمكان تصوّر تراجع دور هذا النوع من الفواعل السياسيين على المدى القصير، إذ إنّه ارتبط بسياقاتٍ بنيويةٍ من انهيار المنظومات الوطنية العربية والنظام الإقليمي التقليدي، الذي كان يقوم على التنافس بين مراكز وحواضر عربية رئيسة، مثل مصر والعراق وسورية، على قيادة النظام الإقليمي، فيما تبدو هذه الدول الثلاث الكبرى غارقة في مشكلاتها الداخلية، مع تنوّع هذه المشكلات واختلافها، من فرقة طائفية وحروب أهلية وأزمات اقتصادية.

سيرتبط تطوّر الوضع الإقليمي بديناميكيات الحرب على غزّة والنتائج السياسية التالية لها؛ فهنالك محور الممانعة الذي ما يزال قوياً ومؤثراً في المنطقة

بدت عملية طوفان الأقصى كأنّها تدشين لعودة معسكر الممانعة محورا إقليميا مهمّا ورئيسا، لكن تردّد إيران وحزب الله في التدخل الكلي والمباشر في الحرب، حتى هذه اللحظة، قد ينعكس سلباً، لاحقاً، على حالة هذا المعسكر، ويعزّز الشكوك بين حركة حماس وجماهير الحركات الإسلامية السنية والمجموعات الإيرانية والشيعية المنتشرة في المنطقة. في المقابل، يلاحظ أنّ هنالك تراجعاً وانكماشاً في الدور التركي الإقليمي، خصوصا بعد الانتخابات التركية الرئاسية في مايو/ أيار الماضي، والتي كانت على درجة عالية من الصعوبة، ويتأرجح الموقف التركي بصورة جلية بين التقارب مع كل من روسيا وطهران والعلاقات الملتبسة المتوترة والمتحالفة، في الوقت نفسه، مع الغرب. ولا يبدو أنّ هنالك طموحاً تركياً شبيها بالطموح الإيراني في المنطقة العربية، ما يجعل الموقف التركي، وإن كان مؤثراً، لكنه ليس مباشراً، سوى في مناطق محاذية لتركيا بصورة خاصة شمال سورية.

سيرتبط تطوّر الوضع الإقليمي بديناميكيات الحرب على غزّة والنتائج السياسية التالية لها؛ فهنالك محور الممانعة الذي ما يزال قوياً ومؤثراً في المنطقة. أما محور الاعتدال العربي فيعيش حالة من الارتباك والتردّد والتفكك، تحت وطأة الخلافات الداخلية، وهي غير معلنة عادة، بين الإمارات والسعودية، والأردن والسعودية والإمارات، بشأن الموقف من الحرب على غزّة، والعلاقات المصرية السعودية الإماراتية المتذبذبة. ولعلّ السؤال المفترض لمرحلة ما بعد غزّة حماس، على وجه الافتراض في حال نجحت المخطّطات الصهيونية والأميركية، فما هو التصوّر الأميركي للمرحلة المقبلة، وما المقصود الإسرائيلي بالقول إنّ هذه الحرب ستغيّر وجه الشرق الأوسط، هل سيجري إطلاق عملية سياسية سلمية، تعيد إنتاج صفقة القرن، أم هنالك بحث في الحلول الإقليمية، وما مآل التطبيع العربي- الإسرائيلي، هل سينهض هذا المسار ليشكل حلفاً أو معسكراً في مواجهة الممانعة- إيران؛ أم نحن أمام نكبة جديدة للفلسطينيين؟!

ديناميكية الراديكالية التي ستجتاح المنطقة والموجة الجديدة سيقودها جيل من الشباب المحبط الغاضب المحتقن بسبب ما شاهده في غزّة

في ضوء ذلك كلّه، علينا ألا ننسى ديناميكيات أخرى مهمة في المنطقة؛ الأولى ديناميكية اللجوء والنزوح والتهجير، فهناك اليوم ملايين المهجّرين، ما هو مصير معسكرات ومخيمات اللجوء والأجيال الجديدة التي ولدت وتربّت في هذه الظروف الاستثنائية، ونتحدث هنا عن مئات الآلاف إن لم يكن ملايين البشر، في سورية واليمن وغزّة، وكذلك تركة تنظيم داعش التي ترفض الدول الاعتراف بها وترحّلها كمشكلة كبيرة وخطيرة إلى المراحل المقبلة.

كما أنّ ديناميكية الراديكالية التي ستجتاح المنطقة والموجة الجديدة التي سيقودها جيل من الشباب المحبط الغاضب المحتقن بسبب ما شاهده في غزّة، ونتيجة للانهيار الرسمي العربي. ولم يكن تقرير السفارة الأميركية في عمّان (تمّ تسريبه) بعيداً عن الواقع، عندما قال إنّ الولايات المتحدة خسرت جيلاً كاملاً في منطقة الشرق الأوسط، بسبب موقفها المؤيد للحرب على غزّة.

هذه نتائج أولية ورئيسية، إذا استبعدنا السيناريو الأخطر الآخر المتمثل في الحرب الإقليمية. وهنا نفتح الباب على سيناريوهات وديناميكيات عديدة، منها ما يتعلق بالحرب بالوكالة من خلال الجماعات العراقية في العراق وسورية، وحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، وسيناريو ضرب إيران ودخولها مباشرة في الحرب. عند ذلك، ستنفتح الاحتمالات والديناميكيات إلى سيناريوهات أخرى عديدة، منها احتمالية انتقال الحرب بالوكالة إلى المواجهة غير المباشرة بين روسيا والصين من جهة والغرب من جهةٍ أخرى، وسيناريو صدام الحضارات، وتأجج المواجهات في المنطقة ومختلف دول العالم..

في المجمل، من البديهيّات الرئيسية القول إنّ الشرق الأوسط بعد 7 أكتوبر وطوفان الأقصى لن يكون كما كان سابقاً، سواء أخذنا السيناريو الأدنى في التحوّلات الديناميكية أو الأعلى، فنحن أمام متغيّرات هائلة، منظورة ومباشرة وغير مباشرة.