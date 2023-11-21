-->

Tuesday, 21 November 2023 11:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


في اليوم ال46 للحرب على غزة.. الاحتلال يواصل قصف المستشفيات ومدارس إيواء للنازحين ومنازل شمال القطاع

11/21/2023 3:11:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-في اليوم الـ 46 للحرب على غزة سقط عشرات الشهداء والجرحى في قصف للطائرات الحربية الإسرائيلية، الثلاثاء، على نازحين في مدرسة حفصة بمنطقة الفالوجا شمالي قطاع غزة.


قصف إسرائيلي يستهدف مدرسة تؤوي نازحين في منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة”.

أفادت مصادر محلية:“إن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مدرسة تأوي نازحين في مدرسة حفصة بمنطقة الفالوجا غرب جباليا شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من النازحين بينهم أطفال ونساء”.

كما استشهد العديد من المواطنين إثر قصف طال 9 منازل على الأقل في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وانقطعت الاتصالات كليا فجر الثلاثاء عن مدينة غزة وشمالي القطاع إثر قصف إسرائيلي استهدف أبراج الاتصالات.


ومنذ 46 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألفا و300 شهيد فلسطيني، بينهم أكثر من 5 آلاف و600 طفل و3 آلاف و550 امرأة، فضلا عن أكثر من 31 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

MENAFN21112023000205011050ID1107462750

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث