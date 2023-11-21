في اليوم ال46 للحرب على غزة.. الاحتلال يواصل قصف المستشفيات ومدارس إيواء للنازحين ومنازل شمال القطاع

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-في اليوم الـ 46 للحرب على غزة سقط عشرات الشهداء والجرحى في قصف للطائرات الحربية الإسرائيلية، الثلاثاء، على نازحين في مدرسة حفصة بمنطقة الفالوجا شمالي قطاع غزة.



قصف إسرائيلي يستهدف مدرسة تؤوي نازحين في منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة”.

أفادت مصادر محلية:“إن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مدرسة تأوي نازحين في مدرسة حفصة بمنطقة الفالوجا غرب جباليا شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من النازحين بينهم أطفال ونساء”.

كما استشهد العديد من المواطنين إثر قصف طال 9 منازل على الأقل في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وانقطعت الاتصالات كليا فجر الثلاثاء عن مدينة غزة وشمالي القطاع إثر قصف إسرائيلي استهدف أبراج الاتصالات.





ومنذ 46 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألفا و300 شهيد فلسطيني، بينهم أكثر من 5 آلاف و600 طفل و3 آلاف و550 امرأة، فضلا عن أكثر من 31 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.