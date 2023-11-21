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صحيفة أميركية: الجيش الإسرائيلي نشر 100 ألف جندي على حدود لبنان

11/21/2023 3:11:44 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN-نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الجيش الإسرائيلي نشر 100 ألف جندي على الحدود مع لبنان.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بدأ حزب الله تنفيذ عمليات ضد أهداف عسكرية إسرائيلية، فيما ترد إسرائيل بقصف مناطق حدودية مستهدفة ما تصفها بتحركات مقاتلي حزب الله وبنى تحتية عسكرية عائدة له قرب الحدود.

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