بايدن يرجح اقتراب اتفاق إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين بغزة

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN-رجح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الإثنين، اقتراب التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة وسط تقارير إعلامية حول صفقة تبادل محتملة بين إسرائيل وحركة "حماس".





وردا على سؤال حول احتمال اقتراب التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى في غزة خلال حفل بمناسبة عيد الشكر في البيت الأبيض، قال بايدن: "أعتقد ذلك".





وأشار إلى أنه "غير مستعد للحديث" في هذا الخصوص، دون تقديم مزيداً من التفاصيل.





والسبت، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن "إسرائيل والولايات المتحدة وحماس توصلت إلى اتفاق مبدئي لإطلاق سراح عشرات الرهائن مقابل وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام".





وفي وقت لاحق، كتبت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون، على حسابها عبر منصة "إكس": "لم نتوصل إلى اتفاق بعد، إلا أننا نواصل العمل الجاد للتوصل إلى اتفاق".





وبهذا الخصوص، قال رئيس مجلس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في تصريح صحفي الأحد، إن اتفاق صفقة التبادل بين إسرائيل وحركة حماس أصبح "وشيكاً".





وتعرض "حماس" على تل أبيب إطلاق سراح عدد من الأسرى الإسرائيليين، يشمل من يحملون جنسيات أجنبية، مقابل هدنة لعدة أيام، وإدخال الوقود والغذاء إلى غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.





وتقول إسرائيل إن 239 من مواطنيها محتجزون لدى حماس في غزة، بين عسكريين ومدنيين، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



