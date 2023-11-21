بايدن يرجح اقتراب اتفاق إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين بغزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN-رجح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الإثنين، اقتراب التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة وسط تقارير إعلامية حول صفقة تبادل محتملة بين إسرائيل وحركة "حماس".
وردا على سؤال حول احتمال اقتراب التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى في غزة خلال حفل بمناسبة عيد الشكر في البيت الأبيض، قال بايدن: "أعتقد ذلك".
وأشار إلى أنه "غير مستعد للحديث" في هذا الخصوص، دون تقديم مزيداً من التفاصيل.
والسبت، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن "إسرائيل والولايات المتحدة وحماس توصلت إلى اتفاق مبدئي لإطلاق سراح عشرات الرهائن مقابل وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام".
وفي وقت لاحق، كتبت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون، على حسابها عبر منصة "إكس": "لم نتوصل إلى اتفاق بعد، إلا أننا نواصل العمل الجاد للتوصل إلى اتفاق".
وبهذا الخصوص، قال رئيس مجلس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في تصريح صحفي الأحد، إن اتفاق صفقة التبادل بين إسرائيل وحركة حماس أصبح "وشيكاً".
وتعرض "حماس" على تل أبيب إطلاق سراح عدد من الأسرى الإسرائيليين، يشمل من يحملون جنسيات أجنبية، مقابل هدنة لعدة أيام، وإدخال الوقود والغذاء إلى غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
وتقول إسرائيل إن 239 من مواطنيها محتجزون لدى حماس في غزة، بين عسكريين ومدنيين، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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