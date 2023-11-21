إصابة شابين برصاص الاحتلال خلال حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة الغربية والقدس

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات/PNN-أصيب شابين، صباح اليوم الثلاثاء، خلال حملة اعتقالات شنتها على عدد من مدن الضفة الغربية والقدس.
ففي بيت لحم، أصيب شاب(19) بالرصاص الحي في الحوض، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الدوحة غرب بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الدوحة غرب بيت لحم واندلعت مواجهات مع الشبان اطلق الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت.
وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين في مخيم الدهيشة جنوبا، واعتقلت كلا من: أحمد عمر الاطرش، ومحمد ماهر عمارنة (34 عاما)، وأكرم عمران الأطرش (28 عاما).
وفي نابلس: أصيب مواطن بالرصاص الحي واعتقل ثلاثة، خلال اقتحام الاحتلال لمخيم بلاطة شرق نابلس.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، بإصابة مواطن بالرصاص الحي في بطنه في مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت عددا من منازل المواطنين في مخيم بلاطة، وتحويل أسطح بعضها لنقاط مراقبة عسكرية، بينما تم إزالة البسطات وتخريب وتجريف شارع السوق.
وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من المخيم وهم: هشام حسام أبو مسلم، وأحمد صفوت العاصي، ونجله فارس .
وفي القدس: اقتحمت بلدة الطور فجرا واعتقلت كلا من: محمد الهدرة، ومصعب الهدرة، ومهدي أبو الهوى، وسراج أبو سبيتان.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة واعتقلت شابا لم تُعرف هويته بعد، عقب مداهمة النادي الرياضي في البلدة.
رام الله:داهمت قوات الاحتلال قرية برقة شرق رام الله، واعتقلت كلا من: جمال عايش، ومحمد رشيد، وجمال معطان، وهيثم بركات، ومؤمن حذيفة سمرين، وليث بركات معطان، ومؤمن محمود سمرين، وأحمد بركات عفون.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت في وقت سابق من فجر اليوم، الشاب ضياء رائد معطان (23 عاما)، أثناء مروره بمركبته على حاجز عسكري عند مدخل القرية.
واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال عقب اقتحام القرية، يوم أمس، أطلقت خلالها قنابل الغاز السام صوبهم في القرية، دون وقوع إصابات.
أريحا: تسللت قوة إسرائيلية خاصة إلى مدينة أريحا واعتقلت الشاب محمد سدر بعد أن حاصرت منزلا يعود لعائلة سدر، برفقة تعزيزات عسكرية في حي كتف الواد من المدينة، وطالبت من بداخله تسليم أنفسهم.
الخليل:اعتقلت قوات الاحتلال من مدينة الخليل كلا من: أيمن وشاكر الجنيدي، وخزيمة غيث، وحذيفة نزار رمضان، بينما اقتحمت مستشفى الميزان واعتقلت محمد حازم القواسمي، واقتادتهم بعد الاعتداء عليهم بالضرب، الى أحد مراكز الاعتقال.
كما اعتقلت من بلدة بيت أمر الشبان احمد محمود بدر ابو عياش، وبدر احمد ابو عياش، وحمزة ابراهيم الخطيب الزعاقيق، واقتادتهم بعد التنكيل بهم الى مراكز الاعتقال.
وفي ذات السياق، اعتدت قوات الاحتلال على الشاب عامر ناصر اسكافي اثناء مروره بمركبته
في شارع بئر السبع وسط مدينة الخليل برفقة زوجته واطفاله واحتجزوا مركبته لعدة ساعات.
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