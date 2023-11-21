إصابة شابين برصاص الاحتلال خلال حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة الغربية والقدس

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN-أصيب شابين، صباح اليوم الثلاثاء، خلال حملة اعتقالات شنتها على عدد من مدن الضفة الغربية والقدس.

ففي بيت لحم، أصيب شاب(19) بالرصاص الحي في الحوض، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الدوحة غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الدوحة غرب بيت لحم واندلعت مواجهات مع الشبان اطلق الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت.

وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين في مخيم الدهيشة جنوبا، واعتقلت كلا من: أحمد عمر الاطرش، ومحمد ماهر عمارنة (34 عاما)، وأكرم عمران الأطرش (28 عاما).

وفي نابلس: أصيب مواطن بالرصاص الحي واعتقل ثلاثة، خلال اقتحام الاحتلال لمخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، بإصابة مواطن بالرصاص الحي في بطنه في مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت عددا من منازل المواطنين في مخيم بلاطة، وتحويل أسطح بعضها لنقاط مراقبة عسكرية، بينما تم إزالة البسطات وتخريب وتجريف شارع السوق.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من المخيم وهم: هشام حسام أبو مسلم، وأحمد صفوت العاصي، ونجله فارس .

وفي القدس: اقتحمت بلدة الطور فجرا واعتقلت كلا من: محمد الهدرة، ومصعب الهدرة، ومهدي أبو الهوى، وسراج أبو سبيتان.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة واعتقلت شابا لم تُعرف هويته بعد، عقب مداهمة النادي الرياضي في البلدة.

رام الله:داهمت قوات الاحتلال قرية برقة شرق رام الله، واعتقلت كلا من: جمال عايش، ومحمد رشيد، وجمال معطان، وهيثم بركات، ومؤمن حذيفة سمرين، وليث بركات معطان، ومؤمن محمود سمرين، وأحمد بركات عفون.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت في وقت سابق من فجر اليوم، الشاب ضياء رائد معطان (23 عاما)، أثناء مروره بمركبته على حاجز عسكري عند مدخل القرية.

واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال عقب اقتحام القرية، يوم أمس، أطلقت خلالها قنابل الغاز السام صوبهم في القرية، دون وقوع إصابات.



أريحا: تسللت قوة إسرائيلية خاصة إلى مدينة أريحا واعتقلت الشاب محمد سدر بعد أن حاصرت منزلا يعود لعائلة سدر، برفقة تعزيزات عسكرية في حي كتف الواد من المدينة، وطالبت من بداخله تسليم أنفسهم.

الخليل:اعتقلت قوات الاحتلال من مدينة الخليل كلا من: أيمن وشاكر الجنيدي، وخزيمة غيث، وحذيفة نزار رمضان، بينما اقتحمت مستشفى الميزان واعتقلت محمد حازم القواسمي، واقتادتهم بعد الاعتداء عليهم بالضرب، الى أحد مراكز الاعتقال.

كما اعتقلت من بلدة بيت أمر الشبان احمد محمود بدر ابو عياش، وبدر احمد ابو عياش، وحمزة ابراهيم الخطيب الزعاقيق، واقتادتهم بعد التنكيل بهم الى مراكز الاعتقال.

وفي ذات السياق، اعتدت قوات الاحتلال على الشاب عامر ناصر اسكافي اثناء مروره بمركبته

في شارع بئر السبع وسط مدينة الخليل برفقة زوجته واطفاله واحتجزوا مركبته لعدة ساعات.